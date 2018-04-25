ВОЗ: каждую неделю число заразившихся коронавирусом в мире увеличивается на 2 млн

Каждую неделю в мире регистрируется около 2 млн новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные сегодня привел генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифиге в Женеве, сообщает ТАСС.

«Еженедельно добавляется примерно два миллиона случаев. Как вы знаете, на этой неделе мир превзошел трагическую веху в один миллион умерших», — отметил Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ призвал руководителей государств усилить борьбу с инфекцией, принять целенаправленные меры, способные подавить распространение коронавируса. Сейчас, по его словам, критический момент в реагировании на вспышку заболевания COVID-19.

Гебрейесус считает, что самым коротким путем к преодолению пандемии остаются совместные действия стран. К слову, уже 168 государств присоединились к международному механизму COVAX, цель которого — обеспечение равного доступа к вакцинам от коронавируса. «Еще 25 стран сообщили нам, что скоро сделают то же самое. Это важный сигнал солидарности в мире, который мы объединяем, чтобы победить пандемию ради всего человечества», — заключил гендиректор ВОЗ.