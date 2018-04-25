Covid-19: в общественном транспорте Таллинна вводится бесплатный проезд

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В связи с распространением коронавируса и опасностью инфицирования вводится бесплатный проезд в общественном транспорте Таллинна, а муниципальная полиция временно приостановит контрольные рейды в общественном транспорте. Такое решение в понедельник принял мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Пресс-служба мэрии отметила, что данным решением город хочет сократить количество близких контактов между людьми — при покупке билетов у водителей и при проверке контролерами пассажиров. Вместе с тем, город рекомендует людям тщательно обдумать схемы своего передвижения и при возможности использовать личные средства передвижения, либо решать свои проблемы по электронным каналам.

На данный момент Таллинн не планирует сокращать график движения общественного транспорта, поскольку это может повлечь ситуацию, когда людям на остановках придется слишком долго ждать, и в итоге количество пассажиров в салоне будет слишком большим.

«Для обеспечения всех жизненно необходимых услуг людям приходится ездить на работу – не все могут выполнять рабочие обязанности удаленно, — отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Поэтому общественный транспорт будет работать по обычному графику. Но мы отслеживаем ситуацию и готовы немедленно реагировать, если что-то изменится».