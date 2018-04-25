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COVID-19 выявлен у вернувшегося из Швеции жителя Электренай и двух вильнюсцев

Nuotrauka lrv.lt

За минувшие сутки коронавирус установлен у вернувшегося из Швеции жителя Электренай и двух вильнюсцев, информировал BNS Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ). 

Работавший на строительном предприятии мужчина 4 июля прибыл на пароме из шведского Капеллскара в эстонский порт Палдиски, а оттуда добрался на автомобиле в Электренай.

«Установлено одно лицо, имевшее контакт — член семьи. По предварительным данным, вернувшийся в Литву человек изолировался», — сказала BNS заведующая Отделом управления заразными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.

Один из выявленных в Вильнюсе случаев связан с установленными ранее заражениями. Проверяется версия, что очаг может быть связан с транспортным предприятием в Неменчине, на которое приезжают жители Беларуси.

«В понедельник мы сообщали, что от мужа коронавирусом заразилась жена, а теперь заболевание установлено у человека, работающего на предприятии жены. Сейчас идентифицированы восемь имевших контакт человек, они изолированы», — сказала Г. Мегелинскене.

Обстоятельства заражения третьего человека – безработного жителя Вильнюса еще не ясны.

«Первого июля он ехал поездом Пабраде-Вильнюс, время отправления – 19:30 часов, вагон уточнить не может. Вечером того же дня с 22 часов находился в баре Plus Plus Plus, что на проспекте Гедиминаса в Вильнюсе. Второго июля следовал поездом Вильнюс–Пабраде, время отправления – 10.45 час., вагона уточнить также не может. Третьего июля побывал в Антакальнисской поликлинике. В данный момент идентифицировано и изолировано 11 лиц, имевших контакт», – сообщила глава центра.

Центр также собрал больше информации о нескольких случаях, выявленных в выходные дни.

«В воскресенье коронавирус был подтврежден у работника Социального дома опеки Висагинаса, в социальной среде выявлены девять лиц, имевших контакт, в доме опеки – 10 работников и 31 постоялец. Работники изолированы, пациенты по возможности разделены, организовано тестирование – ответы тестов всех отрицательные», – сказала она.

«В понедельник вирус подтвержден у работницы базы Maxima, установлено, что у нее был контакт с семью коллегами, а дома – с двумя лицами. Кроме того, заболевший человек 27 июня участвовал в юбилее в деревне Мишкиняй, в котором участвовали около 17 человек. Коллеги и члены семей – изолированы. Обстоятельства участия зараженной в празднике выявилось лишь сегодня, поэтому специалисты сейчас пытаются связаться с присутствовавшими на дне рождения. Обстоятельства заражения женщины еще не ясны», – добавила представитель НЦОЗ.

По данным вторника, в Литве подвержены 1844 случая коронавируса, больны 207 человек, 1547 человек выздоровели.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находится 64 человека.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 38 завозных случаев.

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