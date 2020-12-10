ЦРБ Литвы: после инцидента на финской АЭС радиационный фон не менялся

После инцидента в системе охлаждения второго реактора на финской АЭС Олкилуото (западное побережье Финляндии) и ее остановки Центр радиационной безопасности Литвы сообщил, что радиационный фон в стране не повышен.

«У жителей нет никакого основания для беспокойства или применения таблеток иодида калия», — говорится в сообщении.

Финское ведомство-регулятор радиационной и ядерной безопасности информировало, что в помещениях АЭС установлено повышение радиационного фона, однако выброса радиации в окружающую среду не было.