Cредства Фонда ЕС по борьбе с климатическими изменениями направят в регионы

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Еврокомиссия (ЕК) утверждает, что в Литве, прежде всего, могут быть выделены Каунасскому, Тельшяйскому и Шяуляйскому уездам.

В опубликованном на этой неделе отчете ЕК обращается внимание на то, что именно в этих регионах действуют промышленные установки, которые в наибольшей степени влияют на выброс газов, вызывающих парниковый эффект. На этих предприятиях работают непосредственно 4500 человек, много людей работают на связанных предприятиях.

«Основываясь на предварительной оценке, кажется целесообразным, чтобы интервенция Фонда справедливой реорганизации была сконцентрирована на этих географических территориях», – отмечает комиссия.

Все страны Евросоюза, за исключением Польши, обязались до 2050 года перейти к нейтральной по отношению к климату экономике, значительно сократить выбросы СО2.