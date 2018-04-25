Cредства Фонда ЕС по борьбе с климатическими изменениями направят в регионы

Еврокомиссия (ЕК) утверждает, что в Литве, прежде всего, могут быть выделены Каунасскому, Тельшяйскому и Шяуляйскому уездам.
В опубликованном на этой неделе отчете ЕК обращается внимание на то, что именно в этих регионах действуют промышленные установки, которые в наибольшей степени влияют на выброс газов, вызывающих парниковый эффект. На этих предприятиях работают непосредственно 4500 человек, много людей работают на связанных предприятиях.
«Основываясь на предварительной оценке, кажется целесообразным, чтобы интервенция Фонда справедливой реорганизации была сконцентрирована на этих географических территориях», – отмечает комиссия.
Все страны Евросоюза, за исключением Польши, обязались до 2050 года перейти к нейтральной по отношению к климату экономике, значительно сократить выбросы СО2.
Комиссия Фонда справедливой реорганизации выдвинула эти предложения с целью смягчения социально-экономического воздействия экономики, особенно в регионах, которые зависимы от ископаемого топлива.
По данным источников BNS, Брюссель предлагает выделить Литве из этого фонда 97 млн евро.
Комиссия считает, что средства должны быть направлены на создание прогрессивных технологий и новых компаний, на повышение и изменение квалификации работников.
Больше всего средств из нового фонда планируется выделить Польше, поскольку ее экономика сильно зависит от угля – ей предлагается выделить 2 млрд евро.
По данным портала euractiv.com, крупное финансирование – 877 млн евро – намечается и для Германии, Румынии – 757 млн евро, Чехии – 581 млн евро. Меньше всего средств – 4 млн евро – предлагается Люксембургу.
Эти средства не будут выделяться автоматически, поскольку государства члены должны будут подготовить территориальные планы.
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