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TOP,Новости,Политика,Экономика

Президент призывает рассмотреть меры по контролю воздействия коронавируса на экономику

Фото http://www.lrp.lt/

Президент Литвы Гитанас Науседа, встретившийся в понедельник с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, призвал начать рассмотрение мер, призванных контролировать возможное воздействие последствий коронавируса на экономику. 

«По мнению президента, следует начать думать о сценариях того, как можно оздоровить экономику Литвы. Очевидно, что на мировую экономику это уже влияет», – заявил после встречи пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис. 

По его словам, воздействие коронавируса на экономику Литвы неизбежно, поэтому к этому следует готовиться. 

«Мы небольшое государство, в окружении крупных государств. Очевидно, что определенное воздействие это окажет, поэтому следует оценить сценарии и подумать, какая помощь может потребоваться бизнес-организациям», – сказал А. Бубнялис.

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По его словам, конкретные меры в понедельник не обсуждались. 

Г. Науседа выслушал информацию главы правительства о готовности больниц страны, всей системы здравоохранения к контролю над распространением коронавируса. 

«Кратко обсуждалась работа Центра контроля над экстремальными ситуациями, президент повторно выразил доверие центру, а также предложил помощь специалистов президентской администрации, если она потребуется», – сказал А. Бубнялис.

Премьер С. Сквернялис не комментировал встречу журналистам. 

В Литве пока установлен один случай заражения COVID-19. В мире целом выявлено более 89 тыс. случаев заражения этим вирусом, более 3 тыс. скончались.

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