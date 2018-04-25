Президент призывает рассмотреть меры по контролю воздействия коронавируса на экономику

Фото http://www.lrp.lt/

Президент Литвы Гитанас Науседа, встретившийся в понедельник с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, призвал начать рассмотрение мер, призванных контролировать возможное воздействие последствий коронавируса на экономику.

«По мнению президента, следует начать думать о сценариях того, как можно оздоровить экономику Литвы. Очевидно, что на мировую экономику это уже влияет», – заявил после встречи пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

По его словам, воздействие коронавируса на экономику Литвы неизбежно, поэтому к этому следует готовиться.

«Мы небольшое государство, в окружении крупных государств. Очевидно, что определенное воздействие это окажет, поэтому следует оценить сценарии и подумать, какая помощь может потребоваться бизнес-организациям», – сказал А. Бубнялис.