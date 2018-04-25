Cрок действия прав истек во время карантина

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В сложившейся ситуации, когда медицинские учреждения загружены работой, а водители не могут вовремя пройти медицинское обследование и получить справку, власти нашли выход.

Чтобы не ограничивать право вождения, если срок действия водительских прав истекает в период объявленного в стране карантина, с полицией было согласовано, что с 13 до 30 марта водитель обязательно должен иметь при себе водительское удостоверение.

«Regitra» приглашает водителей воспользоваться этой возможностью.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ