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ЦРУ готовила птиц-шпионов в годы холодной войны

Photo by AK Rockefeller on Trend Hype / CC BY-SA

Центральное разведывательное управление США обнародовало бумаги о программе подготовки животных для проведения шпионских миссий в Советском Союзе годы холодной войны. Как пишет AFP со ссылкой на документы, в них содержится информация о тестировании кошек, собак, дельфинов и птиц. 

В рамках проектов Oxygas и Chirilogy ЦРУ выясняло, можно ли обучить дельфинов размещать взрывчатку на судах, расставлять гидроакустические буи в советских портах или сопровождать подводные лодки, чтобы собирать их акустические характеристики.

Также особое внимание уделялось птицам: голубям, совам, воронам и ястребам. ЦРУ привлекало орнитологов, чтобы найти птиц, которые регулярно проводили часть года рядом с Шиханами Саратовской области, где находится военно-химический полигон.

Указывается, что американская разведка рассматривала птиц в качестве «живых датчиков», на основе пищи которых можно было бы выяснить, испытаниями каких веществ занимается СССР. В начале 1970-х ЦРУ изучало использование хищных птиц и ворон для доставки подслушивающих устройств, а также для получения фотоснимков.

Как отмечает агентство, ни одна из программ, описанных в рассекреченных документах, не продвинулась далеко.

korrespondent.net

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