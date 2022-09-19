ЦРУ: Си Цзиньпин поручил военным подготовиться к захвату Тайваня к 2027 году

Ранее США анонсировали отправку Тайбэю оружия на $1,1 млрд. В пакет войдут 60 противокорабельных ракет Harpoon и 100 ракет Sidewinder. В Госдепе заявили, что такие поставки служат сугубо оборонительным целям и не нарушают принципа «одного Китая». В ответ Министерство обороны КНР потребовало отозвать сделку и прекратить все военные контакты с островом. Позже Китай решил ввести санкции против топ-менеджеров американских оборонных компаний Raytheon Technologies и Boeing Defense.

15 сентября международный комитет Сената США одобрил финансовую и военную помощь Тайваню на $4,5 млрд. Там пояснили, что такая поддержка необходима на фоне «усиления авторитарных и милитаристских тенденций в КНР, которые могут угрожать суверенитету острова».

Напряженность между США и Китаем обострилась с августа, когда спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси посетила Тайвань, несмотря на протест Пекина. Китай ответил демонстрацией силы в виде масштабных военных учений вокруг острова. По сути, армия отрепетировала сценарий его полной блокады.

Через две недели на Тайвань приехала еще одна делегация конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки. Заранее этот визит не анонсировался. Пекин вновь обвинил США в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность страны и начал новые учения возле острова.

После всех этих событий правительство Тайваня решило увеличить оборонный бюджет почти на 14%. До 2026 года власти установят по всему острову системы защиты от дронов. На эти цели выделят более 4,3 млрд тайваньских долларов (141 млн долларов США).