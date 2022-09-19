Беларусь не разрешит возобновить обучение в литовской школе в Пелесе – вице-министр

Белорусские власти не разрешат возобновить обучение в литовской средней школе в Пелесе, заявил в понедельник вице-министр образования, науки и спорта Литвы Рамунас Скауджюс.
Должностные лица Инспекции государственного пожарного надзора Беларуси летом сообщили, что выявили возможные нарушения и приостановили деятельность школы, до сих пор она не возобновлена.
«Когда были озвучены дополнительные требования пожарной безопасности, директор с ними не согласился, и начался судебный процесс. Но очень четко было сказано, что как бы не закончился судебный процесс, разрешение выдано не будет», — сказал вице-министр журналистам.
По его словам, к школе были предъявлены требования, вынуждающие изменить конструкцию здания.
По словам Скауджюса, в этой школе училось около 120 детей, родители переписали их в ближайшие школы.
«Учителям выплачено выходное пособие, на сегодняшний день еще остается работать администрация (…), чтобы решать хозяйственные вопросы», — сказал он.
По словам вице-министра, поскольку школа построена и оборудована на средства Литвы, в Министерстве иностранных дел обсуждают, как вернуть находящееся в этой школе имущество: интерактивные доски, микроавтобусы.
В другой литовской школе в Беларуси, в Римдзюнах, учится около 90 детей, но обучение они получают уже не на литовском, а на белорусском языке, так как в апреле вступил в силу указ авторитарного лидера страны Александра Лукашенко об обучении в школах только на русском и белорусском языках.
«В Римдзюнах остались два учителя, которым была предоставлена возможность преподавать литовский язык посредством неформальной деятельности», — сказал Скауджюс.
Школа в Римдзюнах также была создана по инициативе и на средства Литвы.
В понедельник в Вильнюсе прошла акция протеста из-за решения минского режима закрыть школы в стране и ограничить возможность преподавания на языках национальных меньшинств.
Его организатор, руководитель Международного центра гражданских инициатив «Наш дом» Ольга Карач заявила, что «в Беларуси происходит настоящий этноцид литовского и польского национальных меньшинств и геноцид белорусского народа».
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