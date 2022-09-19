Литовские пограничники в понедельник не пропустили в Литву 18 граждан России

Между тем латвийские пограничники сообщили, что не приняли ни одного решения о непропуске граждан России, а эстонские официальные лица сообщили, что не пропустили до десяти человек.

Польские пограничники не предоставили статистику.

После вступления в силу регионального решения о запрете въезда части граждан России, уже получивших визы, с понедельника в Литву будут допускать только лиц, соответствующих утвержденным правительством критериям: российских дипломатов, диссидентов, работников сферы автоперевозок, членов семей граждан Евросоюза, а также имеющих вид на жительство или долгосрочные национальные визы стран Шенгенского соглашения россиян.

Также граждане России могут продолжать ездить в Калининградскую область и обратно через Литву транзитными поездами.

Запрет на въезд граждан России предусмотрен в принятом Сеймом постановлении об объявлении чрезвычайного положения на границе с Россией и Беларусью. Он будет действовать как минимум до 16 декабря включительно.

Сотрудники СОГГЛ, отказывая во въезде на территорию Литвы не соответствующему критериям гражданину России, будут иметь право аннулировать или отозвать его визу.

Ранее в понедельник глава СОГГЛ Рустамас Любаевас заявил, что в Литву пропускают только владельцев долгосрочных виз типа D, а обладатели визы типа C, которые ранее позволяли им находиться в Литве 90 дней в году, больше не могут пересечь границу.

Тем, кто хочет доказать, что их преследуют российские власти, необходимо представить повестку в суд, его определение или аналогичные документы из полиции, также подойдет информация, распространенная в публичном пространстве.

Он также сообщил, что должностные лица будут оценивать отношение каждого прибывающего лица к войне в Украине и «это также будет одним из аргументов» о допуске человека на территорию Литвы.

По данным СОГГЛ, в августе в Литву прибывало в среднем 2,5 тысячи граждан России в день, большинство — по калининградской схеме упрощенного транзита.

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