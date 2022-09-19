Байден пообещал Тайваню защиту в случае нападения Китая — СМИ

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Президент США Джо Байден заявил, что вооруженные силы Соединенных Штатов будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая. Об этом он говорил в интервью для Reuters.

Соединенные Штаты долгое время придерживались политики «стратегической неоднозначности» и не давали понять, будут ли они отвечать военной силой на нападение на Тайвань.