Байден пообещал Тайваню защиту в случае нападения Китая — СМИ

Президент США Джо Байден заявил, что вооруженные силы Соединенных Штатов будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая. Об этом он говорил в интервью для Reuters.
Соединенные Штаты долгое время придерживались политики «стратегической неоднозначности» и не давали понять, будут ли они отвечать военной силой на нападение на Тайвань.
На уточнение, отправят ли США свои войска на защиту острова, президент США ответил: «Да, если фактически произойдет беспрецедентная атака».
На более конкретный вопрос «То есть, в отличие от Украины, войска США, американцы и американки, будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения?» Байден также ответил «Да».
В МИД Китая ответили на заявление Байдена о намерении американцев защищать военным путём Тайвань в случае китайского вторжения.
«Мы не потерпим попыток отделить Тайвань, оставляем за собой право принять необходимые меры, не стоит недооценивать нашу решимость в защите суверенитета», — говорится в заявлении МИД Китая.
Ранее сообщалось, что Китай ведет против Тайваня «когнитивную войну», запугивая население островного государства.korrespondent.net