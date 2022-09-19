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Байден пообещал Тайваню защиту в случае нападения Китая — СМИ

Photo by Saeima on Foter.com

Президент США Джо Байден заявил, что вооруженные силы Соединенных Штатов будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая. Об этом он говорил в интервью для Reuters.

Соединенные Штаты долгое время придерживались политики «стратегической неоднозначности» и не давали понять, будут ли они отвечать военной силой на нападение на Тайвань.

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На уточнение, отправят ли США свои войска на защиту острова, президент США ответил: «Да, если фактически произойдет беспрецедентная атака».

На более конкретный вопрос «То есть, в отличие от Украины, войска США, американцы и американки, будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения?» Байден также ответил «Да».

В МИД Китая ответили на заявление Байдена о намерении американцев защищать военным путём Тайвань в случае китайского вторжения.

«Мы не потерпим попыток отделить Тайвань, оставляем за собой право принять необходимые меры, не стоит недооценивать нашу решимость в защите суверенитета», — говорится в заявлении МИД Китая.

Ранее сообщалось, что Китай ведет против Тайваня «когнитивную войну», запугивая население островного государства. 

korrespondent.net

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