CША готовят новые санкции против России

Белый дом готовит дополнительные санкции против России из-за отравления и заключения российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает CNN.
«Мы готовим еще один пакет санкций в связи с этим случаем. Мы все время давали понять, что не будем воздерживаться от реагирования — будь это инцидент с Solar Winds (масштабная кибератака через программное обеспечение компании — Ред.), или вмешательство в выборы, или дело Навального, если речь идет об ответе на вредительскую деятельность России», — сказал Салливан.
По его словам, санкции будут введены тогда, когда в США смогут гарантировать, что они направлены «на правильные цели».
Напомним, что ранее в ЕС раскритиковали признание в РФ штабов Навального экстремистскими. Жозеп Боррель заявил, что это решение будет иметь далеко идущие последствия для российского гражданского общества, оппозиции и критиков.
Кроме того, США по-прежнему выступает против российского газопровода Северный поток-2 и продолжат вводить против него санкции.
По словам Салливана, президент США Джо Байден не намерен вводить санкции против стран Евросоюза, причастных к Севпотоку-2, но готов ввести ограничения против российских компаний.
«Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве «Северного потока-2″. Он это делал и продолжит делать», — сказал Салливан.korrespondent.net