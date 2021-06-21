CША готовят новые санкции против России

По его словам, санкции будут введены тогда, когда в США смогут гарантировать, что они направлены «на правильные цели».

Напомним, что ранее в ЕС раскритиковали признание в РФ штабов Навального экстремистскими. Жозеп Боррель заявил, что это решение будет иметь далеко идущие последствия для российского гражданского общества, оппозиции и критиков.

Кроме того, США по-прежнему выступает против российского газопровода Северный поток-2 и продолжат вводить против него санкции.

По словам Салливана, президент США Джо Байден не намерен вводить санкции против стран Евросоюза, причастных к Севпотоку-2, но готов ввести ограничения против российских компаний.

«Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве «Северного потока-2″. Он это делал и продолжит делать», — сказал Салливан.