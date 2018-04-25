Цвет автомобиля и безопасность: как это связано?

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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При выборе автомобиля жители Литвы прежде всего ценят его технические параметры и цену, а самые любимые цвета — темные и консервативные. Данные Regitra подтверждают это: 40% всех впервые зарегистрированных в стране легковых автомобилей были серого цвета. Второй по популярности черный цвет, а третий — синий.

По словам руководителя отдела экспертиз страховой компании BTA Андрюса Жюкялиса, выбор цвета указывает на то, граждане более внимательны к тонкостям обслуживания автомобиля и не связывают напрямую цвет автомобиля с безопасностью на дороге.

В Литве менее склонны выбирать автомобили яркого цвета. В прошлом году в стране меньше всего было зарегистрировано желтых, оранжевых и фиолетовых автомобилей. Правда, белые и красные попадают в пятерку самых популярных цветов.

«В обычных условиях все машины заметны. А вот в случае дождя, тумана и особенно ночью цвет является важным фактором. Например, исследование, проведенное Австралийским исследовательским центром, показало, что в темное время суток белые, желтые и оранжевые автомобили гораздо лучше видны, чем темные и серые автомобили», — пояснил А. Жюкялис.

Это же исследование показало, что в дождливую погоду лучше всего видны ярко-оранжевые или лимонно-зеленые транспортные средства.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

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