Раудондварис примет фестиваль «Короли шлягера»

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В Раудондварисе, одном из красивейших мест в Литве, состоится фестиваль «Короли шлягера». 30 августа, в предпоследний день лета, звезды литовской эстрады приглашают на новый музыкальный фестиваль. Зрителей ждет насыщенная, яркая и звездная программа. Свои лучшие песни исполнят Ритис Цицинас, «69 Danguje», Овидиюс Вишняускас, Раджи, Катажина, Ромас Дамбраускас, Виолетта и Вилюс Тарасовы, «el Fuego», «Patrols», Наталия Бунке, «MG International», Эгидиюс Сипавичюс и другие.

«Я хочу пригласить своих поклонников на этот фестиваль, потому что они услышат здесь все шлягеры», — говорит Ритис Цицинас, принц литовской сцены. «В последнее время я часто бываю в жюри, поэтому рад возможности в этот раз исполнить свои лучшие песни на фестивале».

«Раудондварис — волшебное и очаровательное место», — говорит певица «69 Danguje» Нийоле. «Мы хотим отпраздновать конец лета с весельем, поэтому приглашаем всех поклонников с семьями прийти и провести время вместе. Мы обещаем спеть все наши самые лучшие песни».

Фестиваль «Короли шлягера» станет теплым и душевным прощанием с летом, не сомневаются исполнители предстоящего фестиваля.