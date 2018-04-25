«Судува» вновь вышла в плей-офф Лиги Европы

ФотоBFL/ Теодораса Билюнаса

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Мариямпольская «Судува» снова пробилась в решающий раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА и в третий раз подряд попытается взять пока не осиленную высоту — групповой этап. В первом матче третьего квалификационного раунда тель-авивский «Маккаби» явно недооценил чемпиона Литвы и поплатился за это — 1:2.

Получив дома изрядную порцию критики от местных СМИ, в Мариямполе израильский клуб намеревался все исправить. Но команда Владимира Чебурина тоже не новичок в еврокубках и кое-какой опыт набрать успела за два прошедших сезона.

Шеститысячный стадион в Мариямполе был практически заполнен. Еще за полчаса до ответной игры команд очереди возле ARVI Arena растянулись почти на целый километр. И пришедшие на игру болельщики «Судувы» не обманулись в своих ожиданиях: счет на 12-й минуте открыл боснийский легионер литовского клуба Михрет Топчагич, вовремя подоспевший на удачный рикошет от соперника после удара Йосипа Топчагича. Более того, на исходе первой половины встречи хорват Андро Шврлюга отправил в ворота «Маккаби» второй мяч, и снова помог рикошет от ноги противника. Положение израильской команды стало совсем удручающим — 0:2 и по сумме матчей — 1:4.

При этом нельзя сказать, что футболисты «Маккаби» выглядели беспомощно. Наоборот, они владели инициативой, много атаковали, часто били по воротам Ивана Кардума (семь против двух у «Судувы»), но при этом попали в створ всего один раз (в данном эпизоде мяч из пустых ворот вынес защитник мариямпольцев), и еще была штанга. Тогда как литовская команда, пусть и не без помощи фортуны, реализовала оба своих шанса.

Во втором тайме преимущество «Маккаби» стало еще больше, а на 61-й минуте мяч даже побывал в воротах «Судувы». Но помогла ему туда залететь рука Йонатана Коэна, за что нападающий гостей сразу получил желтую карточку.

Вскоре Коэн опять оказался на ударной позиции, и здесь уже блестяще сыграл вратарь хозяев. На 86-й минуте Коэн снова бил по воротам, Кардум среагировал и на этот выстрел, однако на добивании быстрее всех оказался вышедший на замену нападающий Ник Блэкмен. Счет стал 2:1.

На последних минутах игры эмоции на поле буквально бурлили. Спровоцировал ситуацию мальчик, почему-то долго державший мяч в руках вместо того, чтобы отдать его игроку «Маккаби». Тогда Коэн подбежал и выбил у мальчишки мяч из рук, немного еще и подтолкнув парня. Дальше на поле уже началась толкотня чуть ли не с участием всех игроков, включая главных тренеров команд. В результате по итогам инцидента вторую желтую карточку и автоматически красную получил Коэн, а «Маккаби» даже в меньшинстве успел создать 100-процентный голевой момент, упущенный Блэкменом.

После игры наставник израильского клуба Владимир Ивич поздравил «Судуву» с новой победой, но не упустил возможности отметить: «Как можно играть, если нам не отдают мяч? Это ненормально и грубое неуважение. Это же Лига Европы! Может, в литовском чемпионате поступать так нормально? Если подобное случилось бы у нас, то виновные были бы сразу наказаны».

Где-то тренер «Маккаби», конечно, прав, но в целом ему следует винить больше себя — на первый матч его подопечные явно не настроились, а во втором поединке фортуна просто благоволила «Судуве». Теперь команда Владимира Чебурина попытается в третий раз взять пока еще не покоренную литовскими клубами вершину — групповой этап Лиги Европы УЕФА. Правда, для этого придется обыграть крепкий венгерский «Ференцварош». В 2017 и 2018 годах подножку клубу из Мариямполе на этой стадии турнира подставили болгарский «Лудогорец» и шотландский «Селтик» соответственно.

Бюджет клуба пополнился

Отличная игра чемпиона Литвы по футболу в Лиге Европы УЕФА обернулась для клуба хорошим пополнением бюджета. И это еще не конец, впереди на кону – почти три миллиона евро.

Как и год назад команда Владимира Чебурина выбыла из борьбы уже в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, но затем прошла два круга в Лиге Европы УЕФА и теперь имеет шанс пробиться в групповой раунд турнира. Впервые в истории литовского футбола.

Очередные еврокубковые успехи принесли «Судуве» 1,38 миллиона евро – это вдвое больше, чем заработал лучший баскетбольный клуб Литвы каунасский «Жальгирис» за весь прошлый сезон в Евролиге (625 тысяч евро).

Если «Судува» пройдет еще и венгерский «Ференцварош», то бюджет литовского клуба увеличится еще почти на три гарантированных миллиона евро (2,9 миллиона). Более того, за каждую победу в групповом раунде Лиги Европы полагается по 570 тысяч евро, а за ничью – 190 тысяч.

Информация литовских СМИ

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