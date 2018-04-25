«Visagino country» — судьба, ставшая легендой

Фото news.tts.lt

🔊 Воспроизвести

Два дня, 23 и 24 августа, Висагинас жил под звуки традиционной музыки коренного населения Америки — в городе состоялся XXVI фестиваль кантри-музыки «Visagino country 2019». Более четверти века этот полюбившийся фанатам музыки в стиле кантри фестиваль организует Эляна Чекене, которую в шутку называют «мамой» фестиваля.

Рождение ребенка, создание семьи и многие другие судьбоносные события жизни навсегда становятся неотъемлемой ее частью. Висагинский фестиваль кантри музыки по праву является визитной карточкой города, став судьбоносным для организаторов и для многих висагинцев. «От судьбы не уйдешь», — говорит почетный президент фестиваля Э. Чекене, несколько лет назад собиравшаяся отказаться от него в силу различных обстоятельств. Но фестиваль продолжает жить, радуя поклонников «Visagino country».

Практически ежегодно, в течение двадцати восьми лет в середине августа бывший город атомщиков становится местом паломничества любителей музыки в стиле кантри. Это не только двухдневные выступления мировых звезд, но и отличная тусовка — с пивом, танцами и веселым гуляньем. По традиции фестиваль начинается с моторизированного парада необычных автомобилей и мотоциклов. В этом году старт фестиваля был ознаменован шумным парадом нескольких десятков байкеров.

Обязательными для «Visagino country» давно стали линейные танцы, родиной которых является американский Нэшвилл. В синхронно исполняемым танце очень важно количество участников — чем их больше, тем масштабней и интересней смотрится танец. В этом году на праздник в Висагинас приехали две танцевальные группы из Каунаса. Гости фестиваля с удовольствием подключались к танцу, разучивая движения прямо на ходу.

Третий год почетным гостем фестиваля является посольство США в Литве. В палатках американского представительства все желающие в течение двух дней могли принять участие в киносеансах, угостившись бесплатным попкорном или развлечься в аттракционах — родео, стрельбе из лука и других. В этом году на фестивале выступили музыканты из Литвы, Швеции, Великобритании, России, Дании, Франции, США, Испании.

На вопрос о том, что ходили слухи о возможной продаже фестиваля, Эляна Чекене ответила, что это, по большей части — домыслы и добавила в шутку, что пока еще никто цену не назвал, поэтому «Visagino country» все еще здесь, в Висагинасе. «Конечно, в течение почти 30 лет было разное настроение — жители как ругали, так и хвалили нас за организацию праздника. Иногда опускались руки, но слова благодарности и просьбы не останавливаться все же победили. И хорошо, что энергии и здоровья у меня пока хватает», — смеется организатор, которую еще называют «мамой» «Visagino country».

«Папой» кантристы в шутку зовут известного музыканта и продюсера Виргиса Стакенаса, который, несмотря на загруженный концертами график, старается ежегодно принимать участие в музыкальной кантри феерии – из 26 фестивалей он участие принял в 24. Именно он дал название «Visagino country», который изначально проводился на городском стадионе. Последние пять лет фестиваль прижился на поляне рядом с ним. Все здесь традиционно для подобного рода праздников, естественно, как в деревне – ходить приходится прямо по траве. С этим у В. Стакенаса связаны особые воспоминания. «Когда мы начинали, это было 28 лет назад, в 1991-м, мероприятие проходило на городском стадионе с травяным покрытием. Женщины приходили туда в кримпленовых платьях и на каблуках. Жители еще не знали, что такое кантри-музыка», – смеется он.

«Надо было придумать фестивалю название. Тогда город назывался Снечкусом. Я понимал, что это слово трудно произносить не англоязычным людям. Увидев, что город стоит на берегу озера Висагинас предложил, почему бы не «Visagino country»? А город переименовали в Висагинас лишь через полтора года», — делится воспоминаниями Виргис.

По словам Стакенаса, он каждый год хочет сделать приятный сюрприз зрителям, ежегодно готовя особенную программу своего выступления – как сольную, так и с различными ансамблями. В этом году Виргиса на сцене поддержали три музыканта, объединившись в группу «СТАКЕНАС 3iO», которые впервые исполнили кантри музыку!

«Кантри музыка – особенная музыка, соединяющая многие музыкальные направления, начало ей заложили коренные жители Америки, съехавшиеся в штаты со всего мира. Песни кантри – это баллады, каждая из которых является особенной историей, иногда грустной, иногда веселой, но всегда заставляющей задуматься», – рассказывает Стакенас. Надо отметить, что одна из песен В. Стакенаса «Старые друзья» (Seni draugai) стала гимном «Visagino country».

Этой традиционной песней всех исполнителей обычно завершается каждый фестиваль. Также ярким заключительным аккордом праздника стал фейерверк.

Два дня пролетели незаметно — праздник удался на славу, да и с погодой повезло, что редкость для литовского августа. И как призналась почетный президент фестиваля Э. Чекене, по ее мнению, в этом году фестиваль получился масштабнее и по количеству развлечений, и по числу зрителей. «Цыплят принято по осени считать, но мне кажется, что народу в этом году на фестивале больше и я этому очень рада», — сказала она.

Двадцать шестой фестиваль «Visagino country» завершился, чтобы в следующем году вернуться вновь на это же место, в Висагинас — старейшую столицу кантри-музыки Литвы.

Алена Черкасова