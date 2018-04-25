Спорт: только факты

В Сингапуре завершился третий этап Кубка мира по плаванию. В активе литовских пловцов Данаса Рапшиса и Андрюса Шидлаускаса пять медалей за три дня соревнований. Первый день Кубка мира в Сингапуре принес две медали: Рапшис уверенно выиграл первое место на дистанции 400 метров вольным стилем, а Шидлаускас взял бронзу на 100-метровке брассом. Во второй день Рапшис на дистанции 200 метров комплексным плаванием завоевал серебро и установил новый рекорд Литвы — 1.59,14. Заодно Данас выполнил и олимпийский норматив. На следующий день порадовали оба спортсмена. Шидлаускас взял серебро на 200 метрах брассом со временем 2.11,04. Рапшис оказался вне конкуренции на 200 метрах вольным стилем, завоевав третью медаль за три дня и показав лучший результат сезона в мире — 1.44,38. Рапшис и Шидлаускас везут из Сингапура пять медалей (два золота, два серебра и одну бронзу). После трех азиатских этапов Кубка мира — 2019 Данас Рапшис набрал 111 очков и идет в общем зачете на третьем месте. Впереди у пловцов еще четыре этапа Кубка мира, которые пройдут в октябре в Европе (Будапешт и Берлин), а в ноябре два заключительных раунда соревнований примут Казань и Доха. Общий призовой фонд Кубка мира — 2019 составляет 2,25 миллиона долларов.

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Сильнейший футзальный клуб Литвы готовится к новому вызову — Лиге чемпионов УЕФА. Благодаря отличному выступлению в прошлом сезоне «Витис» серьезно поднялся в футзальном клубном рейтинге УЕФА (занимает 18-ю позицию) и сразу попал в основной раунд ЛЧ-2019/20. Кроме того, литовскому клубу доверено еще и провести этот раунд отбора дома, где в октябре соберутся такие гранды, как испанская «Барселона», казахстанский «Аят» и российская «Тюмень». Из этой четверки кто-то окажется лишним — и почти наверняка (так полагают 95 процентов специалистов) это будет «Витис». В Каунасе готовы к таким раскладам и постараются опровергнуть пессимистические прогнозы. «Витис» основательно готовится к домашнему этапу и собирается дать бой фаворитам.

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Фото из открытых источников

Самый старый клуб Литвы отметил столетие. В 1919 году в Литве появился первый футбольный клуб «Свейката», место образования — город Кибартай в Вилкавишкском районе. Основателем клуба стал немец Фрейтах. В его рядах тогда наблюдался полный интернационал: литовцы, русские, немцы, евреи. Спустя год команда обрела нынешнее название «Свейката» («Здоровье») и цвета — синий и красный, которые сохранились поныне. Сегодняшняя «Свейката» играет в третьем по силе футбольном дивизионе чемпионата Литвы. После 11 туров в активе команды 17 очков и седьмое место среди 13 клубов. В прошлом году «Свейката» финишировала четвертой из десяти возможных.

Информация литовских СМИ