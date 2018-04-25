Приоритет компании — внимание к каждому сотруднику

Фото UAB»Mano aplinka»

🔊 Воспроизвести

Моя компания, которая управляет лестничными клетками и дворами многоквартирных домов, теперь предоставляет услуги клиентам под новым названием «Жилищная среда». Меняется не только название, но и качество обслуживания, отношение клиентов и инвестиции в благосостояние сотрудников.

По словам генерального директора компании Каролиса Гинтараса Пукаса, новое название было выбрано с учетом специфики деятельности компании. Отныне компания продолжит свою деятельность исключительно в сфере охраны окружающей среды жилых домов.

Но это не единственные изменения. Генеральный директор говорит, что в течение многих лет компания инвестировала в новое оборудование, инструменты, материалы, контроль качества обслуживания. В этом году в списке приоритетов основное внимание уделяется работникам предприятий.

«Мы являемся лидерами рынка и всегда стремимся создавать хорошие условия труда для наших сотрудников. В этом году мы уделили особое внимание этому вопросу. В начале лета мы застраховали от несчастных случаев почти 1300 сотрудников нашей компании. Хотя различные инциденты имеют место, безопасность и знание того, что в случае беды работнику окажут помощь, укрепляют уверенность», — говорит Пукас.

Для профессионалов, работающих в «Жилищной среде», от охранников до менеджеров, страховка от несчастных случаев доступна в течение 24 часов в сутки. Таким образом, будь работник на работе или в отпуске, несчастный случай будет компенсирован в соответствующем размере. В случае травмы работника страховка составит 5 тыс. евро, в случае инвалидности или смерти 30 тыс. евро.

По словам Пукаса, впервые в этом году около 1300 сотрудников приглашены на летний фестиваль компании, который состоится в конце августа. Мы ждем всех членов «Жилищной среды»: уборщиков, бухгалтеров, технический персонал, менеджеров. Во время мероприятия сотрудников компании будут ждать различные развлечения, лекции о здоровом питании, праздничный ужин и концерт Джорданы Буткуте и группы.

«Поскольку наша семья очень большая, собраться вместе и пообщаться невозможно в нормальной рабочей среде. Поэтому я считаю, что во время празднования коллеги смогут лучше узнать друг друга и пообщаться. Это будет прекрасная возможность забыть о повседневных заботах и ​ хорошо провести время», — говорит К. Пукас, генеральный директор департамента «Жилищная среда».

Подпись под снимком:

В числе приоритетов департамента «Жилищная среда» — внимание ко всем работникам предприятий.

Информация

ЗАО «Жилищная среда» приглашает присоединиться к команде уборщиков, дворников, трактористов, работников мобильной бригады, подсобных работников. Информация в Вильнюсе по тел. 863005730, в Каунасе по тел. 865677610, в Клайпеде по тел. 865596505.

Последние новости