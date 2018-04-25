Как топ-клубы поменялись за лето

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Большой период перестройки в Европе постепенно завершается – в Англии он уже закончился. Новые тренеры, новые звезды – изменилось многое. Если вы летом не особо следили за трансферами, то осенью многие топ-клубы вы можете и не узнать. Рассмотрим тех, кто поменял состав наиболее кардинально, сообщает АЗЕРТАДЖ.

«Атлетико»: конец эпохи Година

В Мадриде серьезные реформы затронули сразу две команды. Так, в «Атлетико» распалась одна из знаковых защитных линий последних лет: Диего Годин, Филипе Луис и Хуанфран ушли после восьми лет вместе. Лукас Эрнандес тоже ушел, в «Баварию», которая не пожалела 80 миллионов евро. В связи с этим «матрасники» серьезно трансформировали состав, потратив на игроков около 260 миллионов евро. Скорее всего, в первом матче сезона мы увидим пять или шесть дебютантов. Так или иначе на поле появятся Киран Триппьер из «Тоттенхэма», Ренан Лоди из «Атлетико Паранаэнсе», Марио Эрмосо из «Эспаньола» и Фелипе Монтейро из «Порту». Посмотрим, как себя покажет совершенно новая оборона.

Так уж получилось, что «Атлетико» заменил шестого самого дорогостоящего футболиста на пятого: благодаря 120 млн евро, которые были уплачены за Антуана Гризманна, в клуб пришел Жуан Фелиш из «Бенфики». Полузащитник Родри перешел в «Манчестер Сити» – его место займет Маркос Льоренте из «Реала».

Заметные приходы: Фелипе Монтейро, Маркос Льоренте, Ренан Лоди, Жуан Фелиш, Киран Триппьер, Марио Эрмосо, Иван Шапонич.

Заметные уходы: Лукас Эрнандес, Лусиано Вьетто, Желсон Мартинш, Антуан Гризманн, Диего Годин, Хуанфран, Родриго Эрнандес.

«Ювентус»: Сарри начинает с перестановок

В Турине тоже все по-новому, хоть и не в такой же степени. Здесь тоже меняется оборона: трио Джорджо Кьеллини, Андреа Бардзальи и Леонардо Бонуччи окончательно распалось. Бардзальи ушел из футбола, а в центр защиты метит дорогостоящий новичок – Маттейс Де Лигт.

Голландец – один из трех новых защитников. Например, из «Ромы» пришел Лука Пеллегрини. «Короли бесплатных трансферов» умудрились также вернуть Джанлуиджи Буффона, а также Аарона Рэмзи и Адриена Рабьо. Последние два будут очень много получать: валлийцу обещали минимум 400 тысяч фунтов в неделю. Буффону нужно всего восемь матчей, чтобы побить рекорд Поло Мальдини по выходам на поле (647), но биться с Войцехом Щенсны будет нелегко.

Заметные приходы: Маттейс де Лигт, Данило, Лука Пеллегрини, Мерих Демирал, Джанлуиджи Буффон, Адриен Рабьо, Аарон Рэмзи.

Заметные уходы: Жоау Канселу, Мойзе Кин, Леонардо Спинаццола, Андреа Бардзальи.

«Бавария»: Жизнь без «Роббери»

Сложно представить, но здесь тоже распался «вечный костяк» из Арьена Роббена и Франка Риббери. Дуэт посвятил команде целое десятилетие. Рибери выиграл девять титулов, а Роббен – восемь. Вместе они забили 185 мячей.

Теперь их могут заменить Коман и Гнабри, которые уже поиграли в команде. «Баварии» нужно будет перестроиться: защиту усилят Люка Эрнандес и Бенжамен Павар общей стоимостью в 100 миллионов фунтов, а в нападении можно понадеяться на талант юного Янна-Фите Арпа. Также на днях стало известно о переходе Фелиппе Коутиньо, которого взяли в аренду на год с правом выкупа. Павар, скорее всего, будет играть в центре с Никласом Зюле. Матс Хуммельс команду покинул – как и Хамес, который вернулся в не очень-то жалующий его «Реал».

Заметные приходы: Леон Даяку, Бенжамен Павар, Люка Эрнандес, Янн-Фите Арп, Фелиппе Коутиньо.

Заметные уходы: Матс Хуммельс, Рафинья, Хамес Родригес, Франк Рибери, Арьен Роббен.

«ПСЖ»: незвездное лето

В «ПСЖ» не было громких подписаний, и все осталось примерно, как и было. Состав пополнило три сильных футболиста, но среди них нет мировых звезд. Например, Андер Эррера – отличное усиление – вообще ничего не стоил французам. В отличие от других, у парижан все отлично с защитой: из «Боруссии» пришел Абду Диалло. Здесь он будет соревноваться за игровое время с Преснелем Кимпембе, Маркиньосом и Тиаго Силвой.

Все ждали сенсационного трансфера Неймара, но пока не сложилось. Зато пришлось отдать талантливого Джовани Ло Чельсо.

Заметные приходы: Идрисса Гуйе, Абду Диалло, Пабло Сарабия, Андер Эррера.

Заметные уходы: Джовани Ло Чельсо, Мусса Диаби, Кристофер Нкунку, Гжегож Крыховяк, Кевин Трапп, Дани Алвес, Джанлуиджи Буффон, Адриен Рабьо.

«Барселона»: Гризманн и компания

В «Барселоне» два больших трансфера: Антуан Гризманн и Френки де Йонг. Это серьезные усиления, но фанаты, возможно, надеялись на большее. Например, на Неймара. Де Йонг стал звездой благодаря невероятному успеху «Аякса» в ЛЧ, и «Барсе» обошелся в 75 миллионов евро. Здесь надеются, что в будущем он станет заменой легендарного Серхио Бускетса.

Как выстроится обновленная «Барселона», сказать сложно. Вальверде выбирал и 4-4-2 и 4-3-3, и именная последняя схема кажется логичной, учитывая появление Гризманна. 4-4-2 гарантирует потерю места для Суареса, что может быть проблематично.

Заметные приходы: Антуан Гризманн, Френки де Йонг, Хуниор Фирпо, Эмерсон Апаресидо, Марк Кукурелья, Нето.

Заметные уходы: Малком, Яспер Силлессен, Андре Гомеш, Пако Алькасер, Денис Суарес.

«Реал»: королевский пир Зидана

Зинедин Зидан требовал обновленного «Реала», и он свое получил. Покинув команду год назад, он вернулся и провел целый ряд реформ. Его влияние в клубе настолько велико, что даже президент Перес вынужден был пойти на попятную – особенно после ужасного последнего сезона. Главное подписание – Эден Азар, который обошелся «Реалу» в 140 миллионов евро (с бонусами). Теперь у Гарета Бейла еще меньше шансов на игровое время. Другой трансфер – Лука Йович, забивший 27 голов за 48 матчей в «Айнтрахте». В «Реале» он будет соперничать с неизменным Бензема. Среди других имен защитники Эдер Милитао из «Порту» и Ферлан Менди из «Лиона». В дебютном матче могут появиться аж пятеро дебютантов, а может и только Азар.

Заметные приходы: Эден Азар, Лука Йович, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Родриго Гоэс.

Заметные уходы: Матео Ковачич, Маркос Льоренте, Тео Эрнандес, Рауль де Томас.