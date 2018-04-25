Cвятитель Иннокентий Иркутский

Петр I, как известно, прорубил окно в Европу не только географическое, но и экономическое, и, что для нас важно, культурное. Сравнительно недавно (имею в виду петровские времена) Киевская митрополия — это православные епархии бывшего Княжества Литовского — воссоединилась с Московским патриархатом. Произошло это в 1687 г. Благодаря этому Церковь Московии пополнилась новыми кадрами, учеными киевскими монахами. Они очень пришлись по вкусу Петру: образованные, европейски культурные, с харизмой. Своего, русского, духовенства было достаточно. Но большая часть его не отвечала требованиям царя-реформатора. Московиты были не столь блестяще грамотны, как киевляне. Безынициативны. Откуда инициативе взяться: бороться было не с кем – вокруг сплошное православие. Это православным Польши нужно было выдерживать натиск католиков и униатов. Да и многие из русских косо смотрели на петровские реформы. Та же безынициативность и заставляла их подчиняться и смиряться с нововведениями государя.

Среди украинцев, приехавших в Россию по повелению царя, было немало замечательных деятелей, принесших нашей Церкви огромную пользу. Это и святитель Димитрий Ростовский, и Стефан Яворский, и Филофей (Лещинский) и многие другие. К их числу относится и наш сегодняшний герой.

Иоанн (это мирское имя святителя) Кульчинский, сын священника, потомок древнего шляхетского рода. Он родился в конце XVII века под Черниговом. Образование получил в знаменитой Киевской академии, которую основал митр. Петр Могила. Незадолго до окончания курса принял монашеский постриг с именем Иннокентий. В 1706 году он был приглашен преподавать в Славяно-греко-латинскую академию, первое в Московской Руси высшее учебное заведение. Потом был переведен в Петербург, где создавался Невский монастырь, будущая Александро-Невская Лавра.

В это время организовывалась Русская духовная миссия в Китае. Во главе ее решено было поставить Иннокентия. Его посвящают в епископский сан. И вот в 1721 году он отправляется в Пекин. До китайской границы группа добиралась целый год. Наконец прибыли в Селенгинск. До Москвы пять с половиной тысяч километров, до ближайшего Иркутска – полтысячи. Но в Китай миссионеров не впускают. В документах, видите ли, написано, что Иннокентий – «богдо», т.е. великий. Но в Китае уже есть один великий — император. А для двух богдо Китай маловат.

В ожидании дальнейших указаний сверху Иннокентий со свитой три года живет в Селенгинске. Если вы думаете, что он целыми днями разъезжает по городку в карете и томится от скуки, то глубоко заблуждаетесь. Денег нет. Приходится жить на скудные пожертвования. А чтобы не умереть с голоду, епископ Иннокентий с присными занимается рыболовством, нанимается на поденные сельхозработы, пишет с дьяконом иконы для местной церкви и сам латает обветшавшую одежду. При этом он успевает служить в храме, проповедовать среди местных народов и рукополагать священников, которых так не хватало в Забайкалье.

Наконец из столицы приходит распоряжение переселиться в Иркутск, в Вознесенский монастырь. В марте 1725 года владыка Иннокентий перебирается туда. Но не на архиерейских правах, а на птичьих. Ему выделяют небольшое помещение и кусочек земли под огород. Жалованья не платят. Оно выделено на духовную миссию, а ее нет. И опять пришлось Иннокентию трудиться в поте лица своего.

После смерти царя Петра на престол взошла Екатерина I. Она решила возобновить миссию. Но туда путем интриг и подкупов попадает настоятель иркутского монастыря. Правда, вскоре создается самостоятельная Иркутская епархия. Во главе ее ставят епископа Иннокентия. Он вынужден перебраться в город. Но жилья нет, денег не платят. До самой смерти владыка не получил ни копейки жалованья. И никто из иркутян не взял его под свой кров. Лишь через два года было выделено жилье.

Хоть и был он слаб здоровьем, не оставлял молитвенного подвига, которым отличался с юности. Днем помогал послушникам тянуть рыболовные сети, а ночами сам шил для своих учеников обувь (чарки).

Немногим больше четырех лет возглавлял владыка Иркутскую кафедру. За это время ему удалось крестить не только отдельные семьи, а целые стойбища кочевых племен, обитавших вокруг Иркутска. Из новокрещеных бурятов образовалось целое поселение Ясачное. Была создана школа, которая готовила переводчиков для проповеди Евангелия среди местных народов.

Святитель Иннокентий умер 27 ноября 1731 года в возрасте 50 лет. Вице-губернатор Жолобов, человек патологически алчный, узнав о смерти владыки, забрал все его нехитрое имущество. Более того, он основательно обобрал монастырь. Хоронить владыку было не на что. Нельзя было даже отслужить литургию – Жолобов забрал последнее вино. Но выделил-таки после настоятельных просьб триста рублей на похороны. Погребен святитель был в Тихвинской церкви Вознесенского монастыря.

В начале XIX века были обретены мощи Иннокентия Иркутского. Но это уже тема для отдельного разговора, к которой мы вернемся, надеюсь, зимой. 22 (9 по ст. ст.) февраля празднуется это чудесное обретение. А 9 декабря (27 ноября по ст. ст.) – день памяти святителя Иннокентия. Этой дате и посвящен мой рассказ.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви