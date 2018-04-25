Театр «Территория мюзикла» представляет 17 декабря в 19.00 мюзик-шоу в 2 отделениях «Накануне Рождества» в Доме польской культуры в Вильнюсе (ул. Наугардуко, 76)

Уютный предрождественский вечер в хорошей компании артистов «Территории мюзикла» и замечательных рождественских мелодий. Самые популярные мировые рождественские шлягеры из репертуара Барбры Стрейзанд, Фрэнка Синатры, Эллы Фитцджеральд, Фредди Меркьюри. А также новогодние шлягеры из репертуара В. Меладзе, Л. Долиной, А. Пугачевой и кинохиты из советских новогодних фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром», «Карнавальная ночь», «Чародеи» в исполнении артистов театра.

Каждая песня – маленький спектакль. А все они объединенны общей атмосферой рождественской сказки, предпраздничной романтики и позитивного мироощущения.

«Накануне Рождества» – это лучший рецепт встречи праздника, в котором дорогие сердцу каждого традиции встречи Рождества обретут новый смысл и предстанут в неожиданном ракурсе. Это смешение жанров и музыкальных стилей, яркие театрализованные номера и, конечно же, незабываемые впечатления от праздничного вечера!

Театр «Территория мюзикла» собирает теплую компанию друзей, чтобы встретить светлый праздник Рождества вместе. Вас ждет по-настоящему уютный семейный вечер, наполненный душевным теплом и любимой музыкой в исполнении лучших белорусских артистов в жанре мюзикла.

Цена билета: 16 -30 евро

Билеты распространяет: Tiketa

Информация, скидки и заказ билетов по тел. +370 683 46676