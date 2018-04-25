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«Накануне Рождества»

Театр  «Территория мюзикла»  представляет 17 декабря в 19.00 мюзик-шоу в 2 отделениях  «Накануне Рождества» в Доме  польской культуры в Вильнюсе (ул. Наугардуко, 76)

Уютный предрождественский вечер в хорошей компании артистов «Территории мюзикла» и замечательных рождественских мелодий. Самые популярные мировые рождественские шлягеры из репертуара Барбры Стрейзанд, Фрэнка Синатры, Эллы Фитцджеральд, Фредди Меркьюри. А также новогодние шлягеры из репертуара В. Меладзе, Л. Долиной, А. Пугачевой и кинохиты из советских новогодних  фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром», «Карнавальная ночь», «Чародеи» в исполнении артистов театра.

Каждая песня – маленький спектакль. А все они объединенны общей атмосферой рождественской сказки, предпраздничной романтики и позитивного мироощущения.

«Накануне Рождества» – это лучший рецепт встречи праздника, в котором дорогие сердцу каждого традиции встречи Рождества обретут новый смысл и предстанут в неожиданном ракурсе. Это смешение жанров и музыкальных стилей, яркие театрализованные номера и, конечно же, незабываемые впечатления от праздничного вечера!

Театр  «Территория мюзикла» собирает теплую компанию друзей, чтобы встретить светлый праздник Рождества вместе. Вас ждет по-настоящему уютный семейный вечер, наполненный душевным теплом и любимой музыкой в исполнении лучших белорусских артистов в жанре мюзикла.

Цена билета: 16 -30 евро

Билеты распространяет:  Tiketa

Информация, скидки  и заказ билетов  по тел. +370 683 46676

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