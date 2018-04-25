Д. Грибаускайте: эти выборы – лучшее, что могло произойти с Литвой в это сложное время

Эти парламентские выборы являются лучшим, из того, что могло произойти с Литвой в такой сложный период, заявила бывший президент Литвы Даля Грибаускайте.

«Мы голосовали за будущее, а политика подстрекательства, мести, лжи, запретов остается в прошлом. Три партии привели к победе женщины. В сложные времена женщины не боятся взять на себя ответственность», – написала экс-президент на своей странице в соцсети «Фейсбук» в понедельник утром.

Она надеется на приход новой политической культуры, сотрудничество и внимание к мнению других.

«И несомненно – больше порядочности. Меньше популистских обещаний и больше полезных дел. Пришло новое поколение политиков, я желаю ему защитить Литву и создать возможности для каждого жителя Литвы», – сказала Д. Грибаускайте.

На парламентских выборах победили находящиеся в оппозиции консерваторы. В ночь на понедельник они начали переговоры о право-центристской коалиции с Либеральным движением и Партией свободы.

По предварительным данным, Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы) получили 50 мандатов и вместе с партнерами у них будет большинство в сейме.

Председатели трех партий в понедельник ночью опубликовали совместную декларацию о том, что готовы формировать правительство во главе с Игнгридой Шимоните.

По Конституции, премьер-министра с одобрения сейма назначает президент, глава государства также утверждает состав правительства.