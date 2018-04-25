Д. Грибаускайте не намерена возвращаться в активную политику

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте утверждает, что не планирует возвращаться в активную политику, а нынешнюю политическую культуру в стране она оценила как ухудшившуюся.

«Я думаю, что в демократическом государстве десять лет точно достаточно (…) В активной политике действительно не хочу и не планирую участвовать в активной политике, но в государственной жизни буду участвовать. Я здесь живу, никуда не уехала (…)», – заявила Д. Грибаускайте в субботу на книжной ярмарке.

Д. Грибаускайте была президентом Литвы два срока полномочий подряд с 2009 по 2019 годы.

В ответ на вопрос о возникшем напряжении в вопросе министра транспорта Ярослава Наркевича, она не взялась более детально комментировать этот вопрос, но отметила, что политическая культура в стране в последнее время снизилась.