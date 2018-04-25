Специалисты отмечают: в Литве вырос уровень вакцинации детей

В прошлом году число детей, привитых против большинства инфекционных заболеваний, увеличилось, сообщает Центр инфекционных болезней и СПИДа.

По сравнению с предыдущим годом, в 2019 году было сделано больше прививок в разных возрастных группах детей согласно календарю профилактических прививок. Было сделано больше прививок против кори, туберкулеза и гепатита В, вируса папилломы человека, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и паротита.

Объем прививок, недавно введенных в схему профилактических прививок для детей (от менингококковой инфекции типа В и ротавирусной инфекции), увеличился более чем в два раза.

В Литве согласно действующему графику профилактических прививок за счет государства детям делают прививки от 14 инфекций.