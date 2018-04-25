Д. Грибаускайте присоединилась к Альянсу мировых лидеров – Мадридскому клубу

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте приняла приглашение присоединиться к Альянсу мировых лидеров – так называемому Мадридскому клубу, сообщила администрация президента.

„Это приглашение от имени более 100 бывших руководителей государств и правительств. Их объединяет демократическое лидерство и необходимость делиться личными и коллективными соображениями и опытом с теперешними руководителями государств и лидерами», — сообщается в пресс-релизе.

Далю Грибаускайте со вступлением в клуб политических лидеров поздравил его глава бывший президент Словении Данила Тюрк.

В Мадридский клуб также входит бывший глава Литвы Валдас Адамкус, Билл Клинтон, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, бывшие президенты и премьеры других стран.

Мадридский клуб — неправительственная, некоммерческая международная организация, уделяющая внимание демократическим, институциональным переменам.