Д. Крейвис сомневается в сроках подключения второго реактора БелАЭС

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На Белорусскую АЭС (БелАЭС, Островец) доставлено ядерное топливо для второго реактора, но литовский министр энергетики сомневается, что этот энергоблок сможет заработать через год.

«Главное, что оба энергоблока предназначались для экспорта электроэнергии. После первого энергоблока у Беларуси избыток 550 мегаватт. На сегодняшний день для того, чтобы мог действовать первый энергоблок, Беларусь отключает свои модифицированные электростанции», — прокомментировал Дайнюс Крейвис журналистам в Лаздийском районе.

По его словам, если учитывать ограниченные резервы электроэнергии Беларуси и низкое пока потребление там электроэнергии, еще не ясно, «сколько пролежит это топливо в хранилище».

«Прежде всего Беларуси не хватает резервов, второй аспект — потребление: еще дополнительно 1,2 гигаватта должно быть потреблено. В Беларуси много говорят о том, как они будут отапливать дома электричеством, реорганизуют всю энергетическую инфраструктуру под электричество, но это занимает много времени. И надеяться, что через год все изменится, наверное, не стоит», — сказал министр.

Д. Крейвис упомянул, что будущее проекта БелАЭС будет зависеть и от политической ситуации в Беларуси, которая со временем может измениться.

«Будем надеяться, что те отношения, которые у нас есть с белорусской оппозицией, и ее настрой закрыть АЭС, сохранятся, и политическую цель, чтобы эта станция не действовала, мы достигнем», — сказал министр энергетики.

Первый реактор физически был подключен в августе прошлого года и с того времени находится в режиме испытаний. Согласно нынешним планам Минска, второй реактор планируется подключить в первом полугодии 2022 года.

Литва является наиболее активным критиком БелАЭС и добивается бойкота электроэнергии с этой атомной станции. Беларусь отклоняет претензии по поводу безопасности станции.