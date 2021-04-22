В Украине продлили режим ЧС до 30 июня в связи с COVID-19

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Правительство Украины продолжает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации по распространению коронавируса, сообщает Укринформ.

«Правительство продолжает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии. Одновременно это еще одно напоминание всем украинцам, что мы должны оставаться осмотрительными и осторожными. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь наших близких», — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, особенно такую осмотрительность и сознательное отношение люди должны показать в период майских праздников и Пасхи.

Кабинет министров Украины 17 февраля принял постановление об установлении в стране адаптивного карантина до 30 апреля, были установлены четыре уровня эпидопасности и показатели их определения.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Украине — 2 027 544. Число летальных исходов составило 42 565.