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Д. Жалимас: Конституционный суд Беларуси помогает А. Лукашенко захватить власть

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас сказал, что белорусский Конституционный суд (КС), признавая Александра Лукашенко законным руководителем страны, помогает ему захватить власть.  

«Прежде всего, КС Республики Беларусь (КСРБ) ни по Конституции, ни по законам не обладает компетенцией утверждения результатов выборов и принятия решения по поводу конституционности общественных институтов и ассоциаций», – отметил в пресс-релизе глава КС Литвы Д. Жалимас. 

«Кроме того, КСРБ не имеет полномочий по собственной инициативе принимать такой акт, в котором выражается мнение КСБР по актуальным конституционным, правовым и политическим вопросам. Поэтому КСРБ явно превысил свою компетенцию, принимая акт такого содержания и такой формы», – сказал он.

Д. Жалимас утверждает, что такие правовые акты противоречат и принципам верховенства права. 

«В целом Позиция противоречит не только конституционным принципам верховенства права, демократии и уважения к правам человека, но и как минимум десятку статей Конституции Беларуси, поэтому КСРБ способствует разрушению основ конституционного строя страны», – отметил Д. Жалимас.

Он также добавил, что учреждение оппозиционного Координационного совета было последней «мерой защиты гражданского общества от своеволия властей», поскольку людям Беларуси не доступны обычные для демократического государства правовые меры контроля над законностью выборов.

Об этом, по словам Д. Жалимаса, свидетельствует отказ Верховного суда Беларуси рассматривать жалобы о фальсификации выборов. 

«Само собой разумеется, что запрет на такой институт гражданского общества, защищающий демократический конституционный строй, как Координационный совет, не соответствует критерию, характерному для демократического общества, который является необходимым условием законности ограничения таких конституционных свобод, как свободы самовыражения, собраний или ассоциаций», – подчеркнул Д. Жалимас.

КС Литвы отмечает, что в список подверженных санкциям лиц, составленный Литвой, внесены все 12 судей Конституционного суда Беларуси. 

По словам Д. Жалимаса, КС Беларуси полностью зависим от А. Лукашенко, а подобные правовые акты, принимаемые и другими ведомствами и судами, которыми подтверждаются результаты фальсифицированных выборов, следует оценивать как помощь А. Лукашенко в захвате власти. 

«Позиция КСРБ является актом своеволия. Поэтому по общему правовому принципу, право не возникает на неправовых основаниях, Позиция не может повлечь никаких правовых последствий. Она не может легитимировать А. Лукашенко.  Она также не может предоставить правовые основания для репрессий в отношении жителей Беларуси, протестующих против нечестных выборов и требующих новых выборов, для привлечения к уголовной ответственности членов Координационного совета или других лиц, участвующих в деятельности Координационного совета или связанных с ними», – сказал Д. Жалимас.

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