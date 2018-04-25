«Дакар-2020» проходит в уникальных условиях

Маршрут

Марафон стартовал в городе Джидда на берегу Красного моря, на самом западе страны, недалеко от Мекки. Джидда — экономическая столица страны, здесь находится (как считается мусульманами) место захоронения Евы, или по-арабски Хаввы.

Уже за пару дней гонщики доберутся до Синайского полуострова на северо-западе, затем поедут в глубь страны и практически доедут до границы с Йеменом, на территории которого Саудовская Аравия ведет войну (это организаторов не смутило), а завершится ралли-рейд проездом мимо побережья Персидского залива рядом с Эр-Риядом. Сам финиш состоится в Киддия — такого населенного пункта в принципе нет ни на одной карте мира. Это развлекательный кластер посреди пустыни, строительство которого началось в 2019 году.

Протяженность маршрута составляет 7857 километров, из которых 5116 километров составят спецучастки. Официальный сайт «Дакара» называет страну Королевством песка, и действительно, три четверти трассы пройдут именно по этому покрытию с периодическим вмешательством гравия, камней и грязи.

В правилах наступает социализм

Один из главных сюжетов «Дакара» — реформы правил. Организаторы делают все, чтобы выравнять участников и нивелировать преимущество ветеранов — хотя оно уже заметно пошатнулось из-за переноса ралли в Саудовскую Аравию.

Вкратце перечислим основные коррективы:

— отныне так называемые роудбуки, то есть карты, будут выдавать за 15 минут до старта, то есть возможности подготовиться минимальные. Пилоты уже отметили, что штурманам придется пережить самые тяжелые рабочие дни в жизни;

— топ-команды лишатся специальной электроники, которая будет изъята на время гонки и опечатана;

— сошедшие с трассы будут возвращаться в гонку и участвовать в зачете Dakar Experience для набора опыта перед следующими попытками. Причем лидеры класса этим правом воспользоваться не могут;

— у мото- и квадроциклов второй и третий спецучастки объединены в супермарафон, в рамках которого на починку машины дается только 10 минут.

Помогут ли эти меры — покажет сам «Дакар». Сам формат ралли-рейдов тяжело назвать смотрибельным, но здесь по крайней мере организаторы стараются усилить конкуренцию. А такие соревнования стоит ценить.

Мы выиграли первый этап

Первый этап «Дакара-2020» финишировал. Участникам предстояло проехать 752 километра, преодолевая по пути большой перепад высот. В итоге на финише первыми оказались Вайдотас Жала и Саулюс Юргеленас.

Выступающие на MINI All4 Racing литовцы из команды Agrorodeo преодолели трассу за 3 часа 19 минут 04 секунды и опередили финишировавший вторым экипаж француза Стефана Петранселя на 2 минуты 14 секунд. Третьим гонку закончил испанец Карлос Сайнс-старший, напарник Петранселя по команде Bahrain JCW X-Raid Team. Следом расположился еще один мастер ралли-рейдов катарец Нассер Аль-Атийя из команды Toyota Gazoo Racing. К слову, представляющий эту же команду известный испанский пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо, который решил дебютировать в «Дакаре» и выступил на Toyota Hilux, занял 11-е место, уступив Жале четверть часа.

Именитый гонщик Бенедиктас Ванагас накануне «Дакара-2020» столкнулся сразу с несколькими проблемами. В прошлом году Ванагас с поляком Розвадовски показал лучший результат литовского автоспорта в истории «Дакара», финишировав в генеральной классификации 11-м. И вот накануне Рождества один из давних партнеров гонщика решил неожиданно прекратить сотрудничество. Правда, Бенедиктасу этот вопрос удалось решить: новым партнером команды стал банк Inbank. Однако на этом проблемы не закончились: незадолго до Нового года выяснилось, что Себастьян Розвадовски подхватил какой-то вирус и в настоящий момент проходит лечение на родине в Гдыне. Лечение продлится, скорее всего, весь январь, и об участии поляка в гонке не могло быть и речи. Ванагасу пришлось срочно искать нового кандидата. Из трех претендентов выбор пал на португальца Филипе Палмейру. Это штурман с большим опытом выступлений на «Дакаре». Так, в прошлом году в дуэте с чилийским пилотом Борисом Гарафуличем занял 8-е место в общем зачете. Несмотря на все трудности, Бенедиктас Ванагас с новым штурманом Филипе Палмейру идет пока 15-м (отставание от Жалы – 23 минуты 26 секунд).

Остальные литовские экипажи после первого этапа расположились на следующих местах: дебютанты «Дакара» Эдвинас Юшкаускас и Айсвидас Палюкенас занимают 40 место (+01.03,14), Антанас Юкнявичюс и Дарюс Вайчюлис завершили этап 48-ми (+01.19,18). В классе мотоциклов Арунас Гелажнинкас после первого этапа идет на 40-м месте в конкуренции 136 гонщиков. Лидерство захватил действующий чемпион ралли-рейда австралиец Тоби Прайс.

Расписание ралли-рейда

5 января, 1-й этап. Джидда — Эль-Ваджх

6 января, 2-й этап. Эль-Ваджх — Неом

7 января, 3-й этап. Неом — Неом

8 января, 4-й этап. Неом — Аль-Ула

9 января, 5-й этап. Аль-Ула — Хаиль

10 января, 6-й этап. Хаиль — Эр-Рияд

12 января, 7-й этап. Эр-Рияд — Вади-аль-Давасир

13 января, 8-й этап. Вади-аль-Давасир — Вади-аль-Давасир

14 января, 9-й этап. Вади-аль-Давасир — Харад

15 января, 10-й этап. Харад — Шубайта

16 января, 11-й этап. Шубайта — Харад

17 января, 12-й этап. Харад — Киддия

Подготовлено по сообщениям СМИ