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Naujienos

Dalis kelių Rytų Lietuvoje – su pažliugusio, prispausto sniego provėžomis

  • Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Pirmadienį Utenos apskrityje, Šalčininkų, Švenčionių, Ukmergės ir Radviliškio rajonuose rajoniniai keliai išlieka su pažliugusio, vietomis prispausto sniego provėžomis, praneša Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Šiuose keliuose dirba kelių priežiūros mechanizmai.

Likusioje šalies dalyje valstybinės reikšmės kelių dangos daugiausia šlapios arba drėgnos.

Utenos ir Vilniaus apskrityse – dulksna, kitur – be kritulių. Oro temperatūra siekia nuo 3 iki 7 laipsnių šilumos.

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Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, naktį daugelyje rajonų numatomi krituliai, daugiausia – lietus.

Oro temperatūra sieks nuo 0 iki 4 laipsnių šilumos.

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