Права можно вернуть быстрее

Фото pixabay.com

С 1 января 2020 года водители, которых лишили прав за вождение в нетрезвом виде (до 1,5 промилле) и за вождение без прав, смогут раньше установленного срока вернуть права, если согласятся управлять только такими транспортными средствами, в которых установлен алкоблок.

Цель такого порядка – чтобы люди не нарушали правила повторно. Если водитель был лишен прав за «нетрезвое» вождение, спустя определенный срок он может вернуть права, если согласится управлять автомобилем с алкоблоком. Это правило распространяется только на тех водителей, которые за вождение в нетрезвом виде были наказаны в административном порядке.

В Литве уже используют транспортные средства с алкоблоками. В 2016 году мэрии получили больше 80 новых школьных автобусов с таким оснащением. В Вильнюсе, Каунасе, Каунасском районе курсируют маршрутные автобусы с алкоблоками. Некоторые транспортные компании устанавливают их на своем грузовом транспорте и в автобусах.