Дания построит тоннель, который свяжет королевство с Германией

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Датские парламентарии дали разрешение на строительство подводного тоннеля «Fehmarnbelt», который свяжет королевство с Германией.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, со ссылкой на заявление Министерства транспорта Дании, после завершения строительства нового тоннеля, водителям понадобится лишь десять минут для поездки из одной страны в другую.

Предполагается, что строительные работы на датской стороне начнутся 1 января 2021 года. Строительство с немецкой стороны как ожидается начнется с середины 2022 года. В случае отсутствия сложностей при строительстве, тоннель Фемарнбелт, должен заработать в середине 2029 года.

Проект включает соединение немецкого острова Фемарн с датским островом Лолланн мостом, который должен пересечь 18-километровый пролив Фемарн-Бельт в Балтийском море. Вантовый мост с тремя главными пролётами будет иметь общую протяженность около 18 километров.

Проект стоимостью 52,6 млрд датских крон (7 млрд евро) будет включать электрифицированную двухпутную железную дорогу и четырехполосную автодорогу. Это позволит поездам и машинам пересечь пролив всего за семь и десять минут соответственно. На данный момент переправа на пароме занимает около часа.

Следует отметить, что строительство тоннеля было отложено на шесть месяцев из-за пандемии COVID-19.