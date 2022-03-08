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Дания значительно увеличит свой оборонный бюджет и будет избавляться от зависисмости от российского газа на фоне вторжения России в Украину. Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, цитирует Reuters.

«Бессмысленная и жестокая атака Путина на Украину возвестила новую эру в Европе, новую реальность», — сказала Фредериксен.

По ее словам, основные парламентские партии согласились с тем, что Дания должна отказаться от российского газа как можно скорее. При этом она отметила, что сроки пока не оговаривались.