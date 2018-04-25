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Датские власти будут находить и изолировать зараженных короновирусом людей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, на специальной пресс-конференции в Копенгагене премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что органы здравоохранения страны надеются, что им удастся выявить и изолировать зараженных людей, а также тех, с кем они контактировали.

«Как только человек будет протестирован и признан носителем вируса, власти сразу начнут поиски лиц, с кем они общались, чтобы можно было быстро разорвать цепь заражения», заявила Метте Фредериксен.

Датское правительство также попросило муниципалитеты арендовать комнаты в гостиницах, общежитиях и дачных поселках и предложить эти места содержания тем, кого попросили пройти карантин, чтобы те, с кем они живут, могли свободно передвигаться в обществе. Министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике, заявил журналистам что, если люди будут отказываются добровольно идти на карантин, против них могут принять некоторые меры. «Мы не можем отрицать, что будут некоторые случаи, когда власти будут принуждать людей, которые не следуют руководящим принципам, и рискуют создать новые цепочки инфицирования».

Отметим, что в настоящее время органы здравоохранения Дании могут проводить до 10 000 тестов в день. Но, по обещаниям правительства, вскоре количество тестов будет увеличено.