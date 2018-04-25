World Athletics представила новый календарь «Бриллиантовой лиги»

Фото ppixabay.com

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) представила сокращенный календарь «Бриллиантовой лиги» на остаток сезона-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт организации.

Первым этапом турнира станут состязания в Монако, которые намечены на 14 августа. Затем спортсменов ждут старты в Стокгольме (23 августа), Лозанне (2 сентября), Брюсселе (4 сентября), Париже (6 сентября), Гейтсхеде (12 сентября), Риме/Неаполе (17 сентября), Шанхае (19 сентября) и Дохе (9 октября). Завершит череду состязаний еще один старт в Китае 17 сентября. Его место проведения пока уточняется.

Сообщается также, что в 2020 году «Бриллиантовая лига» не будет структурированной серией соревнований, ведущих к финалу, как это было ранее. Причина такого решения — несоответствие в тренировочных процессах спортсменов, невозможность обеспечить равные условия и справедливую систему квалификации. Поэтому спортсмены не будут получать зачетные очки. Не состоится и традиционный финал для 24 дисциплин в Цюрихе.