Давосский форум перенесли из-за распространения омикрон-штамма

Планировавшаяся на 17-21 января в швейцарском Давосе ежегодная встреча Всемирного экономического форума (ВЭФ) не состоится из неопределенности, связанной с распространением в мире омикрон-штамма коронавируса.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом завили в штаб-квартира ВЭФ, подчеркнув, что провести встречу планируется в начале лета.
«Всемирный экономический форум перенесет проведение своей ежегодной встречи в Давосе в свете неопределенности по поводу омикрон-штамма, — говорится в сообщении. — Теперь она планируется на начало лета».
В ВЭФ отметили, что в нынешних условиях из-за пандемии коронавируса стало «крайне трудно проводить встречи с личным присутствием». Хотя в отношении январской встречи в Давосе предполагалось обеспечить строгое соблюдение требований в сфере здравоохранения, тем не менее «высокая заразность омикрон-штамма и его воздействие на поездки и мобильность сделали необходимым перенос встречи».
В ВЭФ запланировали провести серию онлайн-сессий на тему «Положение в мире». В этих дискуссиях примут участие «глобальные лидеры», которые «сосредоточат внимание на выработке решений в отношении наиболее неотложных мировых проблем», говорится в сообщении.