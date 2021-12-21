Давосский форум перенесли из-за распространения омикрон-штамма

Планировавшаяся на 17-21 января в швейцарском Давосе ежегодная встреча Всемирного экономического форума (ВЭФ) не состоится из неопределенности, связанной с распространением в мире омикрон-штамма коронавируса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом завили в штаб-квартира ВЭФ, подчеркнув, что провести встречу планируется в начале лета.

«Всемирный экономический форум перенесет проведение своей ежегодной встречи в Давосе в свете неопределенности по поводу омикрон-штамма, — говорится в сообщении. — Теперь она планируется на начало лета».