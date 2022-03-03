Даже кошки невыездные: животным из РФ запретили участвовать в выставках

Международная федерация кошек (FIFе) запретила животным из России участвовать в международных выставках. Решение было принято в связи с военным вторжением российских войск на территорию Украины и опубликовано на сайте FIFе.

«Исполнительный комитет FIFe шокирован и напуган тем, что армия Российской Федерации вторглась в Республику Украина и начала войну. Погибло много невинных людей, еще больше ранено, сотни тысяч украинцев вынуждены покинуть свои дома, чтобы спасти свою жизнь. Мы все стали свидетелями разрушений и хаоса, вызванных этим беспрецедентным актом агрессии. Кроме того, наши украинские коллеги-любители кошек отчаянно пытаются позаботиться о своих кошках и других животных в этих тяжелых условиях. Мы очень рады, что многие члены клубов FIFe, граничащих с Украиной, в Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдове, протягивают руку помощи своим украинским друзьям-заводчикам», – говорится в заявлении федерации.

Запрет будет действовать как минимум до 31 мая 2022 года. Кроме того, кошек, выведенных в России, нельзя будет вывозить и регистрировать в родословной книге FIFе.