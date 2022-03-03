Грузия решила подать заявку на вступление в ЕС

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

Власти Грузии приняли решение подать заявку на получение статуса страны-кандидата в Евросоюз. Об этом в среду, 2 марта, сообщает DW со ссылкой на главу партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе.

«Правительство Грузии уже готовит эту заявку, которая официально будет передана структурам Евросоюза от имени грузинского руководства завтра в Брюсселе. Призываем евроструктуры в чрезвычайном режиме рассмотреть нашу заявку и предоставить Грузии этот статус», — сказал Кобахидзе.

По его словам, заявка подается «исходя из политического контекста и новых реалий».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также поддержала скорейшее вступление страны в Европейский Союз.

«ЕС должен найти способ ответить на наши долгие ожидания. Дать нам ощущение того, что мы являемся частью его семьи», — сказала она.

«Мы ждем этого так же долго, как и Украина. Мы на одном и том же пути, нас нужно учитывать. О нас не надо забывать», — отметил грузинский президент.

Напомним, что ранее польский президент Анджей Дуда предложил ускоренно принять Украину в ЕС. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, и сразу после этого должны быть начаты собеседования с членами ЕС, отметил Анджей Дуда.