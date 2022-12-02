Дефицитный бюджет 2023 года

Представители правящей коалиции заявили, что этот бюджет поможет людям контролировать свои расходы в условиях геополитических угроз и роста цен.

Дефицит государственного сектора прогнозируется на уровне 4,9% валового внутреннего продукта (ВВП), но в бюджете предусмотрена возможность дополнительного выделения до 3% ВВП на финансирование обороны с разрешением получения займов с этой целью, если общий дефицит бюджета не превышает запланированного уровня в течение года.

Из-за льгот налога на добавленную стоимость доходы бюджета по сравнению с последним проектом снижены на 60 млн евро до 15,544 млрд евро, расходы остались без изменения – 18,629 млрд евро, а дефицит увеличился также на 60 млн евро — почти до 3,088 млрд евро.

Дефицит литовского бюджета — один из самых больших бюджетных дефицитов среди стран ЕС. Например, Испания планирует бюджетный дефицит в размере 4,3 % в следующем году, Чехия — 4%, Эстония — 3,9%, Италия — 4,5%, Австрия — 2,9%, Латвия — 3,4%, Польша — 4,5%, Франция — 5%, Хорватия — 2,3%. Самый большой дефицит бюджета ожидается в Бельгии — 5,8% и в Болгарии — 6,6%.

Компенсации за газ и электричество

В бюджет также включена компенсация цен на газ и электроэнергию. Цена электроэнергии для коммунального снабжения может вырасти до 28 цт/кВтч в первой половине следующего года и до 33 цт/кВтч во второй половине.

Возмещение за электроэнергию также будет доступно клиентам, заключившим контракты с независимыми поставщиками.

В настоящее время цена коммунальных поставок составляет 24 цт/кВтч, в то время как, по оценкам Государственной комиссии по контролю за ценами и энергоресурсами, без компенсации электроэнергия может стоить около 63 цт/кВтч в следующем году.

Компенсация будет также доступна и пользователям газа. Кубометр природного газа для людей из группы I (потребляющих до 300 кубометров в год) в первой половине следующего года должен стоить 1,33 евро после выплаты государственной компенсации (без компенсации цена составит около 4,15 евро за кубометр).

Группа II (потребляющие 301-20 тыс. куб. м) — 1,07 евро (без компенсации цена составит около 4,15 евро за куб. м). На второе полугодие цены на природный газ ожидаются на уровне 1,78 евро за кубический метр для группы I и 1,5 евро за кубический метр для группы II.

В настоящее время цена за кубический метр составляет 1,02 евро для группы I и 0,77 евро для группы II.

Предупреждение Еврокомиссии

Европейская комиссия (ЕК) объявила на минувшей неделе, что бюджет на 2023 год, принятый Сеймом Литвы, не полностью соответствует рекомендации Совета Евросоюза на 2022 год для Литвы об ограничении роста расходов и проведении нейтральной фискальной политики, поэтому будет проведен тщательный анализ страны на предмет возможных экономических диспропорций.

По сообщению ЕК, такая проверка будет проведена впервые с момента начала этой процедуры.

ЕК, которая составила отчет о механизме предупреждения Литвы, призывает власти ограничить расходы, например, выплачивать компенсацию за цены на энергию только уязвимым слоям общества.

«Временные меры, предназначенные для того, чтобы домохозяйства и компании справились с изменениями цен на энергоносители, по мнению Еврокомиссии, недостаточно адресно направлены на наиболее уязвимые группы общества», — говорится в комментарии ЕК к проектам бюджетов Литвы и других государств еврозоны на 2023 год.

По мнению комиссии, дополнительный стимулирующий эффект будет создан увеличением других, постоянных государственных расходов, которые не будут компенсироваться устойчивыми доходами бюджета.

По данным комиссии, из 14 показателей, по которым оцениваются потенциальные диспропорции, Литва в 2021 году превысила пределы пяти показателей.

ЕК полагает, что фискальная политика Литвы в 2023 году будет стимулировать экономику несмотря на высокую инфляцию в стране.

Бюджет ЕС: выплаты и вклад Литвы

Европейский парламент и Совет ЕС согласовали бюджет Европейского союза (ЕС) на 2023 год, в котором ассигнования на выплаты составят 168,6 млрд евро. Выплаты Литве в следующем году составят около 2,5 млрд евро, а вклад Литвы в бюджет ЕС — около 666 млн евро.

В 2023 году Литва планирует получить около 1,1 млрд евро из фондов политики согласования ЕС, из фондов общей сельскохозяйственной политики ЕС — около 0,9 млрд евро, на реализацию крупных инфраструктурных сетевых проектов — около 347 млн евро, на закрытие Игналинской АЭС — около 60 млн евро.

Бюджетные обязательства ЕС достигнут 186,6 млрд евро — на 2,4% больше, чем в бюджете 2022 года, а взносы — 168,6 млрд евро, или на 0,8% меньше.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ