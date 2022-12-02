Изменения на рынке недвижимости

В этом году в Литве зарегистрировано почти 110 тыс. сделок купли-продажи НИ, что на 18 проц. меньше, чем в январе-октябре прошлого года (134,3 тыс.). В октябре этого года зарегистрировано 11,2 тыс. сделок НИ, или на 20 проц. меньше, чем в октябре 2021 года (14,1 тыс.), но на 3 проц. больше, чем в сентябре этого года (10,9 тыс.). В этом году в стране зарегистрировано 29,1 тыс. продаж квартир – на 11 проц. меньше, чем в январе-октябре 2021 года (29,3 тыс.), а только в октябре этого года — 3 тыс., или на 13 проц. меньше, чем в октябре 2021 года, но на 2 проц. больше по сравнению с сентябрем этого года.

В Вильнюсе в этом году зарегистрировано почти 10 тыс. продаж квартир, или на 13 проц. меньше, чем год назад. В Каунасе число проданных квартир сократилось за год на 15 проц. до 3,9 тыс., в Клайпеде зафиксировано сокращение числа квартирных сделок на 17 проц. – всего в городе-порте зарегистрировано 2,5 тыс. купли-продажи квартир.

В этом году в Литве зарегистрирована также продажа 11,3 тыс. индивидуальных жилых домов – на 16 проц. меньше, чем за соответствующий период 2021 года (13,4 тыс.). Только в октябре этого года зарегистрирована продажа почти 1,2 тыс. жилых домов, или на 13 проц. меньше, чем в октябре прошлого года, но почти столько же, как и в сентябре этого года.

В Литве также продано 52,9 тыс. земельных участков – на 22 проц. меньше по сравнению с январем-октябрем 2021 года (67,7 тыс.), а только в сентябре – 5,3 тыс., или на 23 проц. меньше, чем в октябре прошлого года, но на 3 проц. больше, чем в сентябре этого года.

За последние два года цены на жилье в Литве выросли на 40%. Это один из самых быстрых темпов роста в Европе, отмечает Банк Литвы. Большая часть роста цен объясняется увеличением затрат на строительство и быстрым ростом заработной платы, что привело к дисбалансу спроса и предложения.

Однако последние данные показывают, что рост цен на жилье остается высоким, но достиг своего пика, отмечает Банк Литвы. Цены на недвижимость в объявлениях постепенно падают.

Для покупки жилья не хватает дохода

Более половины, или 60%, жителей Латвии и 55% жителей стран Балтии имеют недостаточный ежемесячный доход для покупки собственного жилья, и за год количество таких граждан увеличилось на 17%. Эта проблема наиболее выражена среди жителей Латвии, а наименее – среди жителей Эстонии (47%), свидетельствуют результаты опроса банка Luminor. Недостаточный доход в качестве основной причины в большинстве случаев назвали жители моложе 34 лет, особенно в Латвии и Литве.

Второй по значимости причиной, названной респондентами в Латвии и Эстонии, была неуверенность в будущем, а в Литве – недостаточные сбережения для первого взноса.

Большинство жителей Латвии (18%) и Литвы (22%), которые специально откладывают деньги на первый взнос, отметили, что им для этого потребовалось более пяти лет, в то время как опрошенным в Эстонии (15%) чаще всего хватало двух-трех лет. Только примерно у каждого десятого жителя стран Балтии на накопление необходимых средств ушло менее одного года.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ