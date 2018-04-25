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Делегация Литвы хочет блокировать полномочия представителей России в ПАСЕ

  • Фото Facebook/Parliamentary Assembly

Литовская делегация в понедельник внесла предложение заблокировать полномочия представителей России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

«В январе политикам, прибывшим в ПАСЕ, предоставляются верительные грамоты и можно опротестовать предоставление верительных грамот той или иной стране. Предложения остановить полномочия внесены не только в отношении России, но и других стран, из-за несоблюдения квот мужчин и женщин, а в отношении России – из-за аннексированного Крыма, отсутствия демократических процессов», – сказал BNS глава делегации сейма Литвы в ПАСЕ Альгирдас Буткявичюс.

Сформулированное представителем делегации Литвы Эмануэлисом Зингерисом предложение заблокировать полномочия представителей России поддержало достаточное число парламентариев, чтобы вопрос получил дальнейшее рассмотрение, так что его теперь рассмотрит Комитет по мониторингу.

«Комитет рассматривает и вносит (вопрос) на голосование на пленарной сессии. Если членам делегации, которые прибыли в ПАСЕ, не предоставляются верительные грамоты, они не имеют права голосовать», – сказал А. Буткявичюс.

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Представители российской делегации заявили, что если из права будут ограничены, то они покинут ПАСЕ.

Право голоса в ПАСЕ и большинство других своих полномочий в ПАСЕ Россия утратила в 2014 году после аннексии Крыма, а спустя некоторое время Москва сама отказалась участвовать в сессиях ассамблеи.

В июне прошлого года ПАСЕ дала согласие разрешить вернуться российским законодателям, чтобы страна не вышла из этой правозащитной организации.

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