default image
Страны готовят эвакуацию своих граждан из Уханя

Подробнее...
default image
Делегация Литвы хочет блокировать полномочия представителей России в ПАСЕ

Подробнее...
default image
В немецкой армии обнаружили правых экстремистов

Подробнее...
default image
Из-за угрозы коронавируса МИД рекомендует литовцам временно отказаться от поездок в Китай

Подробнее...
default image
За год "аграрии" потеряли почти треть избирателей

Подробнее...
default image
Президент Эстонии заявила о недопустимости отрицания Холокоста

Подробнее...
default image
ЕС добивается права применять санкции к Британии при нарушении условий торговли

Подробнее...
default image
Закончилась очистка загрязненной воды, накопленной в Алитусе

Подробнее...
default image
Птичий грипп в Польше может снизить цены на мясо птицы в Литве

Подробнее...
default image
ЕС опредилился с послом в Британии после Brexit

Подробнее...
default image
На литовских телеканалах сократилось количество российской продукции

Подробнее...
default image
Зеленский: Украина намерена вернуть все территории

Подробнее...
default image
Сегодня в Польше отмечают 75-летие освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим)

Подробнее...
default image
Из-за угрозы короновируса в аэропортах Литвы дежурят медспециалисты

Подробнее...
default image
Качиньский считает, что Россия должна заплатить Польше за ущерб в годы войны

Подробнее...
default image
Президент, спикер сейма Литвы отправляются в Освенцим почтить память жертв

Подробнее...
default image
В Литве стало проживать больше иностранцев

Подробнее...
default image
Петергоф -лучший туробъект в мире по соотношению цена-качество

Подробнее...
default image
Евростат: роста числа ночевок туристов в Литве – один из наиболее заметных в ЕС

Подробнее...
default image
Вход в собор Сан-Марко в Венеции будет платным

Подробнее...
Фото дня

Президент с супругой почтили память жертв Холокоста в Польше

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с супругой Дианой Науседене в Польше приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. Отдать дань памяти жертвам Холокоста прибыли главы 50 стран, члены королевских семей, представители правительств и послы иностранных государств.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600