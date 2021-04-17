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Дело о запрете на въезд в Литву Ф. Киркорова суд рассмотрит в середине мая

Фото Филипп Киркоров/ kirkorov.ru

В середине мая  Вильнюсский окружной административный планирует приступить к рассмотрению жалобы  российского исполнителя Филиппа Киркорова на запрет его прибытия в Литву.   

«Дело будет рассматриваться 17 мая в рамках письменного процесса», – заявил BNS представитель суда по связям с общественностью Аудрюс Кутрявичюс. 

Жалобой Ф. Киркоров стремится отменить решение Департамента миграции (ДМ)  от 19 января, которым ему запрещен въезд в Литву в течение пяти лет. 

19 января ДМ по просьбе Министерства иностранных дел (МИД) внес российского исполнителя Ф. Киркорова на пять лет в список нежелательных в Литве лиц. 

По словам министра иностранных дел  Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации».

По словам Г. Ландсбергиса, участие Ф. Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы».

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