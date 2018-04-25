Демографический кризис: причины и последствия

Стало известно, что в этом году в Литве еще больше упала рождаемость. С каждым годом процент рождаемости снижается не только в Литве, но и в других странах, что может привести к определенным последствиям в будущем.
Сегодня многие молодые люди предпочитают подождать с рождением ребенка ради карьеры, но и потому, что хотят посвятить как можно больше времени себе. Поскольку многими людьми рождение ребенка воспринимается как отказ от путешествий, развлечений и так далее. Отсюда возникает страх потерять часть своей свободы, с которой они не готовы попрощаться до определенного момента или даже никогда. К этому можно добавить и страх не сделать карьеру. Особенно это касается таких профессий, которые подвержены переменам. В таком случае, если женщина уйдет в декретный отпуск, ей либо придется снова проходить обучение, столкнувшись с переменами на рабочем месте, либо за это время ей могут найти замену. Таким образом, одной из основных причин можно назвать эмансипацию женщин, поскольку, многие из них на сегодняшний день предпочитают рост в карьере, быть независимыми и самостоятельно обеспечивать себя.
Зачастую также причиной решения подумать о ребенке позже могут стать и ранние браки. На сегодняшний день часто встречаются молодые люди, вступающие в брак в довольно юном возрасте, что нередко приводит к ссорам и разводу, когда люди понимают, что не могут жить друг с другом, а после этого у них надолго пропадает желание заводить семью.
Еще одна причина — это эмиграция граждан, в особенности молодых людей, только что окончивших школы или вузы. Это также ведет к падению рождаемости в Литве. Они предпочитают уехать в другую страну, где видят для себя лучшую жизнь, и уже там обустраивают свою семейную жизнь.
С течением времени в обществе также происходят изменения. В том числе и религиозных ценностей, из чего можно сделать вывод, что люди относятся к созданию семьи более современно. Какая-то часть общества считает, что рождение ребенка не обязательно для того, чтобы быть счастливыми и прожить достойную жизнь. В обществе уже не считается нормой рожать двоих и больше детей, а аборты не считаются грехом, а скорее, возможностью, которая позволяет женщине не производить на свет нежеланное ею дитя.
Останавливают и, возможно, даже пугают молодых людей и высокие затраты, которые нужны для воспитания нового человека. Уход за детьми требует больших сил от родителей, а также денежных средств на все необходимые нужды, на образовательные учреждения. Страх не справиться с этой задачей и не суметь обеспечить своего ребенка всем необходимым также может останавливать молодых людей.
Многие современные молодые люди предпочитают сначала встать на ноги, насладиться собственной жизнью и ее дарами, прежде чем будут готовы к такой ответственности, как рождение ребенка. Эгоизм это или нет, каждый решает сам.
Тем не менее,
чрезмерное снижение рождаемости может стать большой проблемой в мировой
экономике, поэтому этот вопрос необходимо решать, однако делать это стоит не
радикальными методами. Например, стоит рассмотреть главные причины падения
рождаемости, создать более благоприятные условия для молодых родителей.
Свою популярность набрало и такое движение, как чайлдфри, в котором состоят люди, которые не хотят иметь детей ни в данный момент, ни в будущем. Зачастую это те молодые люди, которые имеют какую-то причину, из-за которой они не хотят детей, например, в детстве они растили братьев или сестер, после чего посчитали это достаточным, или просто не любят детей, поэтому не хотят их заводить. Это лишь малая часть того, почему люди становятся чайлдфри.
Одной из причин, которую приводят в качестве довода к выбору чайлдфри — это будущее перенаселение планеты, к которому мы придем, если каждая женщина будет рожать и не одного ребенка. Следовательно, перенаселение планеты станет серьезной проблемой непосредственно для самой планеты и ее ресурсов, которые впоследствии могут исчезнуть совсем.
Полноценная семья —
это не всегда взрослые и ребенок. Многие считают, что молодые люди без детей не
могут назвать себя семьей, однако это не совсем правильно и честно по отношению
к тем, кто по какой-то причине не хочет рожать детей или не может этого себе
позволить. Семья — это то, как люди ощущают себя друг с другом, семьей могут
считаться близкие друзья, люди, которые любят друг друга и хотят провести
вместе всю жизнь, независимо от того, есть у них дети или нет, это могут быть
домашние животные, которые также очень близки их хозяевам. Семья — это широкое
понятие и может относиться не только к тем, у кого есть дети, но и к тем, кто просто
любит своих близких.
Чайлдфри, вероятно, лучше, чем нерадивые родители или сиротство при живых родителях. Достаточно посмотреть программы, которые затрагивают такие серьезные проблемы, как развод родителей, из-за которых страдают дети, или ненависть родителей друг к другу в браке. А порой, глядя на некоторых матерей, создается впечатление, что лучше бы эта женщина вообще не рожала, чем обрекала своего ребенка на вечные страдания или даже смерть. Огромное количество детей остаются одни, их оставляют в мусорных баках, в детских домах, обрекают на голод и издеваются над ними. Как и тех, кто рожает большое количество детей для того, чтобы получать за них деньги от государства, но при этом ограничивать во всем, вымещать на них свое недовольство жизнью. Это актуальная проблема в наше время, которую стоит принять во внимание ради невинных детей, которые страдают из-за горе-родителей. Прежде чем рожать ребенка, стоит подумать о том, способен ли будет человек воспитать его и дать все необходимое.
Разумеется, не стоит также бросаться в крайность. Если все станут чайлдфри, то людей просто не останется в нашем мире, и человеческий род впоследствии вымрет. Однако не стоит и насильно заставлять рожать тех женщин, которые не чувствуют в себе силы и уверенности в том, что станут хорошими матерями. Женщина должна сама для себя понять, когда она этого хочет и это будет в ее силах. К сожалению, зачастую давление общества, которое говорит «не рожала — не женщина» или «каждая женщина должна родить», приводит к негативным последствиям как для самой женщины, так и для ее ребенка.
Гражина ЛОПАТИНАЙТЕ
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