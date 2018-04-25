Демографический кризис: причины и последствия

Многие современные молодые люди предпочитают сначала встать на ноги, насладиться собственной жизнью и ее дарами, прежде чем будут готовы к такой ответственности, как рождение ребенка. Эгоизм это или нет, каждый решает сам.

Тем не менее, чрезмерное снижение рождаемости может стать большой проблемой в мировой экономике, поэтому этот вопрос необходимо решать, однако делать это стоит не радикальными методами. Например, стоит рассмотреть главные причины падения рождаемости, создать более благоприятные условия для молодых родителей.



Свою популярность набрало и такое движение, как чайлдфри, в котором состоят люди, которые не хотят иметь детей ни в данный момент, ни в будущем. Зачастую это те молодые люди, которые имеют какую-то причину, из-за которой они не хотят детей, например, в детстве они растили братьев или сестер, после чего посчитали это достаточным, или просто не любят детей, поэтому не хотят их заводить. Это лишь малая часть того, почему люди становятся чайлдфри.

Одной из причин, которую приводят в качестве довода к выбору чайлдфри — это будущее перенаселение планеты, к которому мы придем, если каждая женщина будет рожать и не одного ребенка. Следовательно, перенаселение планеты станет серьезной проблемой непосредственно для самой планеты и ее ресурсов, которые впоследствии могут исчезнуть совсем.

Полноценная семья — это не всегда взрослые и ребенок. Многие считают, что молодые люди без детей не могут назвать себя семьей, однако это не совсем правильно и честно по отношению к тем, кто по какой-то причине не хочет рожать детей или не может этого себе позволить. Семья — это то, как люди ощущают себя друг с другом, семьей могут считаться близкие друзья, люди, которые любят друг друга и хотят провести вместе всю жизнь, независимо от того, есть у них дети или нет, это могут быть домашние животные, которые также очень близки их хозяевам. Семья — это широкое понятие и может относиться не только к тем, у кого есть дети, но и к тем, кто просто любит своих близких.



Чайлдфри, вероятно, лучше, чем нерадивые родители или сиротство при живых родителях. Достаточно посмотреть программы, которые затрагивают такие серьезные проблемы, как развод родителей, из-за которых страдают дети, или ненависть родителей друг к другу в браке. А порой, глядя на некоторых матерей, создается впечатление, что лучше бы эта женщина вообще не рожала, чем обрекала своего ребенка на вечные страдания или даже смерть. Огромное количество детей остаются одни, их оставляют в мусорных баках, в детских домах, обрекают на голод и издеваются над ними. Как и тех, кто рожает большое количество детей для того, чтобы получать за них деньги от государства, но при этом ограничивать во всем, вымещать на них свое недовольство жизнью. Это актуальная проблема в наше время, которую стоит принять во внимание ради невинных детей, которые страдают из-за горе-родителей. Прежде чем рожать ребенка, стоит подумать о том, способен ли будет человек воспитать его и дать все необходимое.

Разумеется, не стоит также бросаться в крайность. Если все станут чайлдфри, то людей просто не останется в нашем мире, и человеческий род впоследствии вымрет. Однако не стоит и насильно заставлять рожать тех женщин, которые не чувствуют в себе силы и уверенности в том, что станут хорошими матерями. Женщина должна сама для себя понять, когда она этого хочет и это будет в ее силах. К сожалению, зачастую давление общества, которое говорит «не рожала — не женщина» или «каждая женщина должна родить», приводит к негативным последствиям как для самой женщины, так и для ее ребенка.

Гражина ЛОПАТИНАЙТЕ