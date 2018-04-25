День памяти усопших

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Два первых ноябрьских дня в католической церкви посвящены памяти усопших: День Всех Cвятых (1 ноября) и День поминовения усопших (2 ноября). В эти дни в разных странах принято ходить на кладбища, убирать могилы зеленью и цветами, зажигать на них свечи, устраивать общую семейную трапезу.

История в камне

Городские кладбища – наглядный учебник истории, страницы которого могут рассказать много нового о городе и его людях. Вильнюс — город с удивительной судьбой, в его истории переплелись судьбы людей разных национальностей.

Одно из старейших православных кладбищ в Вильнюсе находилось на горе Таурас. Историки пишут, что оно было позади лютеранского кладбища. Под горой у Торговой улицы стояли деревянные домики виленских жителей. В середине XIX века с устройством нового кладбища за Острыми воротами, нынешнего Евфросиниевского, кладбище на горе Таурас осталось без всякого надзора и, по воспоминаниям современников, являло собой печальный вид.

В центре Вильнюса недалеко от горы Таурас находилось и уже забытое лютеранское кладбище. Оно было основано в 1809 году.

Евфросиниевское кладбище в Вильнюсе — один из древнейших и ценных в историко-культурном отношении православных некрополей Литвы. Расположено в южной части города за Острой Брамой и железной дорогой на нынешней улице Лепкальне («Липовка»).

Бернардинское кладбище, также один из древнейших и ценных в историко-культурном отношении некрополей Литвы, расположено в районе Ужупис.

Кладбище Расос – это старинное кладбище в Вильнюсе, основанное в 1801 году, на котором были построены колумбарии, позднее и неоготическая часовня кладбища. На кладбище захоронены известные люди: Й. Басанавичюс, П. Вилейшис, М. К. Чюрленис, П. Вишинскис, Ю. Лелевялис, здесь также покоится сердце Ю. Пилсудского.

Вильнюсское татарско-караимское кладбище — кладбище караимов. Оно находится на улице Жирню. Примерно треть этой площади, слева от входа, занимают татарские могилы, а две трети справа — караимские. На татарской стороне могилы со звездами и полумесяцами. Ориентация — с запада на восток (в сторону Мекки). На караимской стороне ориентация могил с севера на юг (в сторону Иерусалима).

Старообрядческое кладбище расположено в районе Науйининкай поблизости от православного Евфросиниевского кладбища. Кладбище было основано в 1828 году на западе от Евфросиниевского после того, как в Вильнюс стали прибывать старообрядцы из России. Между 1830—1835 годами на территории была построена деревянная часовня, которая в 1895 году была перестроена в каменный храм. В это же время около храма был возведен небольшой приют для нуждающихся.

Движение транспорта в дни поминовения усопших

Столичное самоуправление проинформировало, что с 1 по 3 ноября стоянка автомобилей возле въездов на кладбища Рокантишкес, Салтонишкю, Карвелишкес и Кайренай будет запрещена.

3 ноября 37, 38, 63 и 115 автобусы будут курсировать чаще, а 1 ноября чаще будет курсировать автобус маршрута №2.

1-2 ноября чаще будут курсировать 2, 7, 16 и 19 троллейбусы.

1-3 ноября до 22 часов в связи с интенсивным движением возле кладбища Рокантишкес изменится маршрут 115 автобуса.

До 3 ноября автобус маршрута №88 дополнительно будет останавливаться на остановке Тизенхаузо.

С 1 по 3 ноября изменится организация движения возле ранее упомянутых кладбищ, и автомобили будут направлены по объездным маршрутам. Изменения будут действовать с 07.00 до 22.00. Движение на кладбище Рокантишкес будет направлено через Новую Вильню. Автомобили можно будет оставлять на площадках и обочинах возле кладбища, где они не будут мешать движению других транспортных средств и нет знаков, запрещающих остановку и стоянку.

С 1 по 3 ноября движение автомобилей будет запрещено на ул. Ажуолино у кладбища Салтонишкю, а припарковать автомобиль можно будет на двух площадках на ул. Виршулишкю или Ажуолино. Помимо этого будут внесены изменения в движение возле кладбища Кайрену. От ул. Плитинес будет установлено одностороннее движение, а со стороны Неменчинского шоссе движение по ул. Кайрену будет направлено в объезд по ул. Шилену. Те, кто поедет на кладбище Карвелишкес через микрорайон Пилайте, к самому кладбищу смогут подъехать не по главной, а по объездной дороге по пути в Судерве. Представители столичного самоуправления рекомендуют ехать на кладбище Карвелишкес через сенюнию Судерве. Также к нему можно добраться и на 63 автобусе.

В эти даты возле кладбищ будет патрулировать полиция. Участников движения просят быть внимательными, придерживаться правил дорожного движения и указаний регулировщиков. Более подробную информацию вы можете найти на странице vilniustransport.lt, а также позвонив по телефону 8-5 210 7050.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt