  • Началась подписка на 2020 год!
default image
День памяти усопших

Подробнее...
default image
Зарплата врачей исправительных учреждений увеличится

Подробнее...
default image
«Одним лишь повышением налогов проблем не решить»

Подробнее...
default image
Кого считать бедным?

Подробнее...
default image
Украина и НАТО договорились о новых проектах

Подробнее...
default image
В.Рупшис посетил дислоцированных в Пабраде американских военных

Подробнее...
default image
В Японии полностью выгорел замок Сюри, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Подробнее...
default image
А.Монкявичюс о вероятной забастовке учителей: не хочу, чтобы это произошло

Подробнее...
default image
После визита в Японию Г.Науседа посетил в Южной Корее дочь

Подробнее...
default image
Финляндия направит 100 миллионов евро в Зеленый климатический фонд ООН

Подробнее...
default image
Американцы рекомендуют Латвии ввести обязательную военную службу

Подробнее...
default image
Будущий посол США в Литве обещает тесное оборонное сотрудничество

Подробнее...
default image
Министры сельского хозяйства стран Балтии и Польши обсудят подделку пищевых продуктов

Подробнее...
default image
С 2021 года краткосрочные электронные визы могут быть введены по всей России

Подробнее...
default image
Литва примет участие в делах о Nord Stream в Общем суде ЕС

Подробнее...
default image
Дания одобрила строительство "Северного потока - 2"

Подробнее...
default image
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Подробнее...
default image
Neste Lietuva наказана штрафом в 8,7 тыс. евро за вводящую в заблуждение рекламу

Подробнее...
default image
За год в Литве удвоилось число работающих иностранцев

Подробнее...
default image
В Норвегии сообщили об операции российских подлодок по прорыву обороны НАТО

Подробнее...
TOP,Виленский Вестник

День памяти усопших

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Два первых ноябрьских дня в католической церкви посвящены памяти усопших: День Всех Cвятых (1 ноября) и День поминовения усопших (2 ноября). В эти дни в разных странах принято ходить на кладбища, убирать могилы зеленью и цветами, зажигать на них свечи, устраивать общую семейную трапезу.

История в камне

Городские кладбища – наглядный учебник истории, страницы которого могут рассказать много нового о городе и его людях. Вильнюс — город с удивительной судьбой, в его истории переплелись судьбы людей разных национальностей.

Одно из старейших православных кладбищ в Вильнюсе находилось на горе Таурас. Историки пишут, что оно было позади лютеранского кладбища.  Под горой у Торговой улицы стояли деревянные домики виленских жителей. В середине XIX века с устройством нового кладбища за Острыми воротами, нынешнего Евфросиниевского, кладбище на горе Таурас осталось без всякого надзора и, по воспоминаниям современников, являло собой печальный вид.

В центре Вильнюса недалеко от горы Таурас находилось и уже забытое лютеранское кладбище. Оно было основано в 1809 году.

Евфросиниевское кладбище в Вильнюсе — один из древнейших и ценных в историко-культурном отношении православных некрополей Литвы. Расположено в южной части города за Острой Брамой и железной дорогой на нынешней улице Лепкальне («Липовка»).

Бернардинское кладбище, также один из древнейших и ценных в историко-культурном отношении некрополей Литвы, расположено в районе Ужупис.

Кладбище Расос – это старинное кладбище в Вильнюсе, основанное в 1801 году, на котором были построены колумбарии, позднее и неоготическая часовня кладбища. На кладбище захоронены известные люди: Й. Басанавичюс, П. Вилейшис, М. К. Чюрленис, П. Вишинскис, Ю. Лелевялис, здесь также покоится сердце Ю. Пилсудского.

Вильнюсское татарско-караимское кладбище — кладбище караимов. Оно находится на улице Жирню. Примерно треть этой площади, слева от входа, занимают татарские могилы, а две трети справа — караимские. На татарской стороне могилы со звездами и полумесяцами. Ориентация — с запада на восток (в сторону Мекки). На караимской стороне ориентация могил с севера на юг (в сторону Иерусалима).

Старообрядческое кладбище расположено в районе Науйининкай поблизости от православного Евфросиниевского кладбища. Кладбище было основано в 1828 году на западе от Евфросиниевского после того, как в Вильнюс стали прибывать старообрядцы из России. Между 1830—1835 годами на территории была построена деревянная часовня, которая в 1895 году была перестроена в каменный храм. В это же время около храма был возведен небольшой приют для нуждающихся.

Движение транспорта в дни поминовения усопших

Столичное самоуправление проинформировало, что с 1 по 3 ноября стоянка автомобилей возле въездов на кладбища Рокантишкес, Салтонишкю, Карвелишкес и Кайренай будет запрещена.

3 ноября 37, 38, 63 и 115 автобусы будут курсировать чаще, а 1 ноября чаще будет курсировать автобус маршрута №2.

1-2 ноября чаще будут курсировать 2, 7, 16 и 19 троллейбусы.

1-3 ноября до 22 часов в связи с интенсивным движением возле кладбища Рокантишкес изменится маршрут 115 автобуса.

До 3 ноября автобус маршрута №88 дополнительно будет останавливаться на остановке Тизенхаузо.

С 1 по 3 ноября изменится организация движения возле ранее упомянутых кладбищ, и автомобили будут направлены по объездным маршрутам. Изменения будут действовать с 07.00 до 22.00. Движение на кладбище Рокантишкес будет направлено через Новую Вильню. Автомобили можно будет оставлять на площадках и обочинах возле кладбища, где они не будут мешать движению других транспортных средств и нет знаков, запрещающих остановку и стоянку.

С 1 по 3 ноября движение автомобилей будет запрещено на ул. Ажуолино у кладбища Салтонишкю, а припарковать автомобиль можно будет на двух площадках на ул. Виршулишкю или Ажуолино. Помимо этого будут внесены изменения в движение возле кладбища Кайрену. От ул. Плитинес будет установлено одностороннее движение, а со стороны Неменчинского шоссе движение по ул. Кайрену будет направлено в объезд по ул. Шилену. Те, кто поедет на кладбище Карвелишкес через микрорайон Пилайте, к самому кладбищу смогут подъехать не по главной, а по объездной дороге по пути в Судерве. Представители столичного самоуправления рекомендуют ехать на кладбище Карвелишкес через сенюнию Судерве. Также к нему можно добраться и на 63 автобусе.

В эти даты возле кладбищ будет патрулировать полиция. Участников движения просят быть внимательными, придерживаться правил дорожного движения и указаний регулировщиков. Более подробную информацию вы можете найти на странице vilniustransport.lt, а также позвонив по телефону 8-5 210 7050.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!