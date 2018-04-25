Украина и НАТО договорились о новых проектах

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности обновить пакет проектов и практических мероприятий НАТО по поддержке Украины. Об этом он сказал в четверг, 31 октября, на совместной с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом встрече со СМИ, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Сегодня мы договорились об обновленном, консолидированном пакете проектов и практических мероприятий. Обсудили перспективы нашего сотрудничества в рамках Программы расширенных возможностей НАТО. Я доказал сегодня, что Украина уже готова выйти на этот новый уровень партнерства с НАТО», — сказал Зеленский.

Он также сообщил о заинтересованности в расширении программы по подготовке гражданского персонала в секторе обороны, по совершенствованию профессиональной подготовки украинских военных и улучшение возможностей для разминирования.

«Среди наших приоритетов — активное взаимодействие с Альянсом по устойчивости Украины перед гибридными угрозами и усиление кибербезопасности. Мы активизируем нашу работу в рамках Платформы Украина — НАТО по противодействию гибридным угрозам, главным событием которой станут совместные учения в Черном море Coherent Resilience 2020 «, — отметил глава государства.

Со своей стороны Йенс Столтенберг сообщил о пересмотре комплексного пакета помощи для Украины.

«Через трастовые фонды союзники по НАТО и партнеры выделили более 40 млн евро для поддержки Украины в таких сферах, как боевое командование и контроль, кибероборона, медицинская реабилитация. Это дает реальные результаты», — отметил Столтенберг.

Кроме того, союзники по НАТО продолжают проводить военные учения для украинских военнослужащих, а советники Альянса помогают в проведении реформ в секторе безопасности и обороны.

Также, по его словам, Альянс увеличивает поддержку безопасности в Черноморском регионе.