  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Украина и НАТО договорились о новых проектах

Подробнее...
default image
В.Рупшис посетил дислоцированных в Пабраде американских военных

Подробнее...
default image
В Японии полностью выгорел замок Сюри, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Подробнее...
default image
А.Монкявичюс о вероятной забастовке учителей: не хочу, чтобы это произошло

Подробнее...
default image
После визита в Японию Г.Науседа посетил в Южной Корее дочь

Подробнее...
default image
Финляндия направит 100 миллионов евро в Зеленый климатический фонд ООН

Подробнее...
default image
Американцы рекомендуют Латвии ввести обязательную военную службу

Подробнее...
default image
Будущий посол США в Литве обещает тесное оборонное сотрудничество

Подробнее...
default image
Министры сельского хозяйства стран Балтии и Польши обсудят подделку пищевых продуктов

Подробнее...
default image
С 2021 года краткосрочные электронные визы могут быть введены по всей России

Подробнее...
default image
Литва примет участие в делах о Nord Stream в Общем суде ЕС

Подробнее...
default image
Дания одобрила строительство "Северного потока - 2"

Подробнее...
default image
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Подробнее...
default image
Neste Lietuva наказана штрафом в 8,7 тыс. евро за вводящую в заблуждение рекламу

Подробнее...
default image
За год в Литве удвоилось число работающих иностранцев

Подробнее...
default image
В Норвегии сообщили об операции российских подлодок по прорыву обороны НАТО

Подробнее...
default image
Twitter запретил всю политическую рекламу

Подробнее...
default image
Работники сферы просвещения Литвы организуют пикет у министерства

Подробнее...
default image
Отстраняемый от должности глава полиции Д.Жукаускас: обвинения – неадекватные

Подробнее...
default image
В Великобритании появилась вакансия мечты

Подробнее...
TOP,Армия,Новости

В.Рупшис посетил дислоцированных в Пабраде американских военных

Фото kam.lt

Главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы Вальдемарас Рупшис в четверг посетил дислоцированных в Пабраде военнослужащих ротационного контингента США.

Министерство обороны сообщает, что главнокомандующий армией посетил военный полигон им. генерала Сильвестраса Жукаускаса и интересовался условиями жизни американских военных, их обеспечением, потребностями и планами боевой подготовки.

«Это еще одно доказательство, что США остаются нашим твердым и надежным союзником, не подвергающим сомнениям и выполняющим обязательства перед всем нашим регионом», – сказал для пресс-релиза В. Рупшис.

До весны в Литве будет тренироваться 1-ый батальон 9-го полка 1-ой дивизии ВС США, постоянным местом дислокации является штат Техас.

В Литве будет дислоцировано не только полтысячи военнослужащих Сухопутных сил США, но и тяжелая техника – около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley и т. д. 

С 2014 по 2017 год в Литве была размещена рота американских военных (около 200 человек). Американцы вывели это подразделение после того, как в стране был дислоцирован батальон НАТО под командованием Германии.

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!