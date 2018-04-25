В.Рупшис посетил дислоцированных в Пабраде американских военных

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Главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы Вальдемарас Рупшис в четверг посетил дислоцированных в Пабраде военнослужащих ротационного контингента США.

Министерство обороны сообщает, что главнокомандующий армией посетил военный полигон им. генерала Сильвестраса Жукаускаса и интересовался условиями жизни американских военных, их обеспечением, потребностями и планами боевой подготовки.

«Это еще одно доказательство, что США остаются нашим твердым и надежным союзником, не подвергающим сомнениям и выполняющим обязательства перед всем нашим регионом», – сказал для пресс-релиза В. Рупшис.

До весны в Литве будет тренироваться 1-ый батальон 9-го полка 1-ой дивизии ВС США, постоянным местом дислокации является штат Техас.

В Литве будет дислоцировано не только полтысячи военнослужащих Сухопутных сил США, но и тяжелая техника – около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley и т. д.

С 2014 по 2017 год в Литве была размещена рота американских военных (около 200 человек). Американцы вывели это подразделение после того, как в стране был дислоцирован батальон НАТО под командованием Германии.