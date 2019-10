В Японии полностью выгорел замок Сюри, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО

В городе Наха японской префектуры Окинава сгорел замок Сюри, который был построен в XIV-XV веках.

Пожар во входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО замке, уничтоживший семь строений, включая главное здание комплекса, начался минувшей ночью около 02:40 по местному времени (20:40 мск среды). В результате выгорели строения на территории общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров.

A fire has destroyed the main hall and other buildings at Shuri Castle, a UNESCO World Heritage site in Japan's southern prefecture of Okinawa. 30 fire engines were sent to the site to extinguish the blaze, but seven buildings at the castle grounds have burned down. pic.twitter.com/bRlMYszjYW