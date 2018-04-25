В Японии полностью выгорел замок Сюри, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО

В городе Наха японской префектуры Окинава сгорел замок Сюри, который был построен в XIV-XV веках.

Пожар во входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО замке, уничтоживший семь строений, включая главное здание комплекса, начался минувшей ночью около 02:40 по местному времени (20:40 мск среды). В результате выгорели строения на территории общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров.

A fire has destroyed the main hall and other buildings at Shuri Castle, a UNESCO World Heritage site in Japan's southern prefecture of Okinawa. 30 fire engines were sent to the site to extinguish the blaze, but seven buildings at the castle grounds have burned down. pic.twitter.com/bRlMYszjYW — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 31, 2019

Ликвидировать возгорание удалось только спустя почти 12 часов, к 13:30 по местному времени (07:30 мск). Никто не пострадал. Причина пожара пока неизвестна.

Многие жители Наха пришли посмотреть на пожар, отмечает телекомпания RTVi. Мэр города Микико Широма, который возглавлял команду по чрезвычайному реагированию, сообщил, что произошедшее стало для него настоящим шоком. «Мы потеряли наш символ», — сказал удрученный мэр. Широма пообещал сделать все возможное, чтобы спасти остатки уцелевшей части замка.

Правительство Японии намерено восстановить замок, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Замок Сюри построен в эпоху Санзан (1322-1429). На протяжении 450 лет он являлся резиденцией королевства Рюкю.

В 1945 году во время битвы за Окинаву, в которой погибли больше 100 тысяч гражданских, замок сгорел. Остров находился под администрацией США до 1972 года. В 1986 году началась реставрация исторического комплекса, которая завершилась в 1992 году. Тогда замок вошел в состав Окинавского государственного культурного заповедника. А в 2000 году замок признали частью всемирного наследия ЮНЕСКО.