Фото BNS/Паулюса Пяляцкиса

13 января Литва отмечает День защитников свободы – в этот день в 31-й раз страна вспоминает исторические моменты 1991 года. В этом году мероприятия Дня защитников свободы из-за пандемии пройдут преимущественно на открытых площадках с соблюдением всех мер безопасности.

13 января в 8.00 память о погибших гражданах нашего государства почтят гражданской акцией «Память жива, потому что свидетельствует» – во всех школах Литвы, учреждениях и организациях на 10 минут в каждом окне будут зажжены свечи. В 12.00 на площади Неприклаусомибес пройдет церемония Дня защитников свободы и вручение Премии свободы сотрудникам подпольного издания «Хроника Литовской католической церкви» 1983-1989 гг. На церемонии, которая начнется с поднятия флага, выступят президент Гитанас Науседа, председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен и премьер-министр Ингрида Шимоните. Трансляцию можно увидеть непосредственно на сайте Сейма, в телепрограмме «Сейм – напрямую», на аккаунтах Сейма в Facebook и YouTube, а также на телеканале ЛРТ.

В понедельник, 17 января, в 12 часов дня в честь 31-й годовщины со дня образования Добровольческих сил национальной обороны на площади Неприклаусомибес пройдет торжественное построение.

До 19 января приглашает Центр посетителей Сейма, который организует специальные экскурсии по зданию парламента и встречи с защитниками независимости, также представит исторические видеоматериалы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ